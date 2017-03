La porta rossa 2 / Anticipazioni, ci sarà una seconda stagione della fiction?

La porta rossa (foto da Facebook)

LA PORTA ROSSA 2, CI SARÀ UNA SECONDA STAGIONE DELLA FICTION CON LINO GUANCIALE? - I segreti e gli intrecci de La porta rossa si concluderanno oggi sul piccolo schermo di Rai 2. Mentre il pubblico si domanda se Leonardo Cagliostro riuscirà ad arrivare alla verità, salvando la moglie Anna, c’è anche un altro grande interrogativo che rimane aperto. La porta rossa 2 si farà? Non è certo inconsistente il coro social pronto a chiedere a gran voce la realizzazione di nuovi episodi: la storia del commissario morto, che attinge a diversi generi e mette in campo sfaccettature dell’animo complesse, ha appassionato fin dal principio, e gli ascolti hanno raggiunto dei numeri che vanno innanzitutto presi in considerazione. La quinta puntata, per esempio, è riuscita ad aggiudicarsi la serata - in termini di audience - battendo perfino la rete sorella nonché ammiraglia, Rai 1. Allo stesso modo La porta rossa si è aggiudicata la vittoria contro l’ultimo appuntamento insieme a Little Big Show il 15 marzo scorso: ma è solo l’ultimo di una serie di successi di audience, per i quali Lino Guanciale - l’attore protagonista - ha sempre ringraziato tramite i social network. Proprio Guanciale, di recente, avrebbe rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Il Piccolo, dove ha alimentato le speranze dei fans, parlando di misteri… Il sì è vicino?

