La porta rossa / Anticipazioni ultima puntata 22 marzo 2017: Cagliostro scoprirà la verità?

La porta rossa (foto da Facebook)

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 22 MARZO 2017: VANESSA INTERROGATA - Ultimo appuntamento sul piccolo schermo di Rai 2 con La porta rossa, la fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession che ha letteralmente rapito l’attenzione del pubblico. Tutto si risolverà stasera? Il punto di partenza sarà certamente l’inaspettata e cruenta morte di Raffaele, il giovane a cui Vanessa è stata sentimentalmente legata prima di conoscere Filip. Era chiaro che il ricco di Rampollo di Trieste nascondesse qualcosa: un terribile segreto, che ha portato Anna Mayer e tutti gli agenti della centrale sulle sue tracce. Un segreto legato alla Red Ghost, che ora - presumibilmente - si porterà nella tomba. Le anticipazioni rivelano che Stella e Paoletto si troveranno ad interrogare proprio Vanessa, dal momento che la ragazza conosceva Raffaele e ha avuto una storia con lui. Che cosa avrà da raccontare la giovane? Rivelerà le confessioni che il ragazzo le aveva fatto in piscina, seppure stringate? Leo sarà al suo fianco per aiutarla a gestire la situazione?

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 22 MARZO 2017: L’ASSASSINO È VICINO? - Dal momento che l’ultima puntata de La porta rossa è alle porte, ben presto il pubblico della seconda rete nazionale arriverà a scoprire chi è l’assassino di Cagliostro e chi minaccerà, dunque, Anna con una pistola. La scena è molto simile a quello che è successo con Lorenzi, sempre in carcere dopo essere stato individuato come la talpa che passava le informazioni al racket della prostituzione di Trieste. In quell’occasione, Anna ne è uscita incolume, ma in seguito Leo ha capito che non è ciò che stava aspettando: la Meyer, infatti, ha appeso all’albero di Natale il proiettile e Cagliostro ha capito che tutto avverrà dopo questo gesto della moglie. Il suo aggressore è ancora in circolazione, e - se i telespettatori hanno avuto modo di escludere diversi responsabili, dal momento che molti segreti sono venuti a galla - gli occhi sono ora puntati su un ultimo e insospettabile…

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 22 MARZO 2017: COSA C’ENTRA PIRAS? - Cosa nasconde Piras, il magistrato collega di Anna? Alla fine, anche il personaggio interpretato da Ettore Bassi è finito sotto i riflettori e soprattuto ha attirato la curiosità dei telespettatori (che già lo tenevano d’occhio con sospetto dopo il suo bacio con la Meyer). Piras ha rotto con la fidanzata, che - qualche giorno dopo - è tornata a casa presumibilmente per riprendersi alcune delle cose che aveva lasciato. Qui, ha avuto la curiosità di aprire il computer di Piras, forse per capire se realmente era stata tradita dall’uomo, ma quello che ne è emerso è stato ben più interessante, specie agli occhi di Cagliostro. All’interno del PC di Piras il nostro commissario morto ha capito che il magistrato sapeva bene dove si trovsse Leo, poco prima di morire: sapeva anche che cosa gli sarebbe successo perché è stato lui ad ucciderlo? Quale è la verità?

© Riproduzione Riservata.