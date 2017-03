MASCHI CONTRO FEMMINE/ Su Rai 1 il film con Fabio De Luigi e Paola Cortellesi (oggi, 22 marzo 2017)

film prima serata

MASCHI CONTRO FEMMINE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 22 MARZO 2017: IL CAST - Maschi contro femmine, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 22 marzo 2017 alle ore 21.25. Maschi contro femmine è una commedia del 2010 diretta e co-sceneggiata da Fausto Brizzi (Poveri ma ricchi, Notte prima degli esami, Pazze di me) ed interpretato da Fabio De Luigi (Tutti gli uomini del deficiente, Aspirante vedovo, Come Dio comanda), Paola Cortellesi (Chiedimi se sono felice, Un boss in salotto, Nessuno mi può giudicare) e Alessandro Preziosi (Il sangue dei vinti, Mine vaganti, L'amore rubato). Nel 2011 è stato realizzato un sequel della pellicola, intitolato Femmine contro maschi, che vede protagonisti alcuni personaggi apparsi qui in ruoli secondari, fra cui Claudio Bisio, Nancy Brilli e il duo comico Ficarra e Picone. Allo stesso modo, alcuni dei protagonisti del primo film compaiono qui in ruoli marginali o come comparse. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MASCHI CONTRO FEMMINE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 22 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è suddiviso in 4 episodi non collegati fra loro, tutti sul tema dell'amore e della conquista. Walter (Fabio De Luigi) è un allenatore di pallavolo femminile di serie A. Nonostante sia sposato, cede alle avance della capitano della sua squadra, Eva (Giorgia Wurth). Quando lei scopre che Walter però non ha nessuna intenzione di lasciare la moglie per stare con lei, la sportiva litiga con l'allenatore e si allontana dalla squadra, proprio quando la finale di campionato è alle porte. Diego (Alessandro Preziosi) è un donnaiolo che colleziona i tanga delle proprie amanti. Un rifiuto dalla vicina infermiera Chiara (Paola Cortellesi) lo stupisce tanto da renderlo impotente. Diego si rivolge ad uno psicologo che gli dice che l'unico modo per superare il trauma del rifiuto è riuscire a portarsi a letto Chiara. Lei però sta partendo per il Polo Sud per una missione ambientalista, e a Diego non resta che seguirla. Andrea (Nicolas Vaporidis) e Marta (Chiara Francini) sono due giovani coinquilini che si innamorano della stessa ragazza, di orientamento bisessuale. Quest'ultima propone di partire tutti insieme per una vacanza in Corsica, in cui Andrea e Marta avranno la possibilità di conquistarla. Nicoletta (Carla Signoris) è una donna di mezza età che è appena stata lasciata dal marito, che le ha preferito una donna più giovane. Non sentendosi più attraente, decide di ricorrere alla chirurgia estetica, anche se un collega, Renato (Giuseppe Cederna) è infatuata di lei e la apprezza così com'è.

