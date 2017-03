MOM 4 / Anticipazioni puntata 22 marzo 2017: Christy ed il furto "amorale"

Mom 4, in prima Tv assoluta su Joi

MOM 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 22 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Mom 4, in prima Tv assoluta. Sarà il setttimo, dal titolo "Alta moralità". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: è l'anniversario della morte della madre di Jill (Jaime Pressly) e la donna ricorda ancora, durante una riunione degli AA, quanto le manchi. Non comprende ancora il motivo per cui ha voluto fare quel folle gesto, ma le sue parole fanno preoccupare le amiche. Tranne Bonnie (Allison Janney) che è più intenta a guardare anche una formica che cammina piuttosto che rimanere concentrata sul presente. Durante il tragitto in auto, Christy (Anna Faris) manifesta alla madre le sue preoccupazioni, compreso il fatto che non ascolti i suoi sfoghi emotivi, salvo accorgersi che sta guardando un cagnolino dall'altra parte della strada. Il giorno dopo, Jill si confida ancora con le amiche, soprattutto riguardo a tutto quello che ha nella vita e che evidentemente non la rendono felice. Marjorie (Mimi Kennedy) e Wendy (Beth Hall) la vedono troppo scossa e la invitano a rimanere per fare qualcosa tutta assieme, ma Jill preferisce andarsene. Bonnie invece è alle prese con la mostarda. Quella notte, Christy e Bonnie si svegliano di soprassalto per qualcuno che bussa alla loro porta. E' Jill, che ha deciso di disfarsi di tutto quello che è superfluo. Dal rolex d'oro che regala a Christy a tutto il resto. Presa dalla mania di ripulire la propria vita, decide anche di iniziare a cercare un donatore per avere un figlio. Anzi una figlia, perché nelle sue convinzioni c'è la possibilità che l'amore di una bambina possa preservarla da qualsiasi cosa. Christy, commossa, cerca di aiutarla, soprattutto quando afferma che è la sua migliore amica. Nella sala d'attesa del ginecologo, mentre aspettano di dare il via alla pratica, Christy però non ce la fa e le dice quello che pensa davvero. Le fa notare infatti che fare la madre è un lavoro estenuante e che lei non ha le qualità per farlo, ma la verità non viene accettata. La madre, del resto, si è uccisa pur avendo lei ancora piccola, ma Jill è sconvolta e decide di chiudere il loro rapporto.

MOM 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 MARZO 2017, EPISODIO 8 "ALTA MORALITA'" - Christy e Bonnie si trovano in un negozio costoso e discutono di quanto è successo recentemente con Jill. Christy è ancora dispiaciuta, ma crede di aver fatto la cosa giusta. Mentre la madre cerca un capo da acquistare per Jill, la figlia viene attratta da un paio d'occhiali da sole. La commessa interviene subito per sapere se ha bisogno di aiuto, ma sottolinea anche di sapere che non si trova lì per acquistare qualcosa. Insinua infatti che non si possa permettere un paio di occhiali da sole in guscio di tartaruga ed infine le consiglia di provare a vedere in farmacia. Approfittando di un momento di distrazione, Christy decide di rubare gli occhiali, ma in auto confessa tutto a Bonnie, che ha già visto l'etichetta agganciata all'asticella. A pranzo, Jill mostra un finto entusiasmo per regali che non le interressano affatto o di cui non conosce l'uso, come l'agenda e la penna. Nota però che gli occhiali che indossa Christy sono dei veri Prada. Bonnie è l'unica a divertirsi dopo questo evento, soprattutto perché puoi esibire il suo cartello contraffatto per disabili. Viene però fermata da un poliziotto in bicicletta, che infine le affibbia una multa salata. Ovviamente Bonnie intende contestarla.

