Malena Mastromarino/ Dopo le polemiche l'attrice hard finisce in nomination (Isola dei Famosi 2017)

Malena Mastromarino

MALENA MASTROMARINO: L'INCONTRO CON SUA MADRE COMMUOVE I TELESPETTATORI - La permanenza sulle spiagge dell'Honduras è stata per Malena particolarmente complicata, soprattutto perché l'esperienza come naufraga dell'Isola dei Famosi 2017 ha riaperto in lei delle vecchie ferite ancora non cicatrizzate del tutto. L'attrice hard, lontana dal set che l'ha resa famosa, ha avuto modo di tirare le somme e di pensare a quella parte della sua famiglia che ancora non ha accettato la sua scelta. Una lettera da parte di sua madre, però, ha spazzato via in un lampo ogni suo timore e l'abbraccio successivo ha confermato un legame che difficilmente potrà spezzarsi: "Quando ho scoperto la tua scelta lavorativa (...) ho sofferto e tu lo sai, ma soprattutto per non aver saputo comprendere da madre che a volte la felicità dei figli segue strade tortuose", ha scritto la madre della naufraga e queste parole così intense non sono sfuggite al popolo del web, che sui social ha evidenziatola carica emotiva di questa vicenda. Semplice, spontanea e determinata: ora che anche il pubblico è dalla sua parte, Malena è a un passo dalla finale? Per visualizzare il filmato sul sito ufficiale del reality, potete cliccare qui.

MALENA MASTROMARINO: DOPO LE POLEMICHE L'ATTRICE FINISCE IN NOMINATION - Malena Mastromarino è finita fra i nominati dell'ultima puntata, soprattutto in seguito alla polemica scatenata nei confronti di Giulio Base e Samantha De Grenet. L'attrice hard, in un rvm trasmesso ieri dalla produzione, ha infatti accusato i due naufraghi di aver adottato delle strategie nel corso delle ultime settimane, e quando la conduttrice ha chiesto ai naufraghi di schierarsi dalla parte di uno dei tre concorrenti prossimi all'eliminazione, Malena, senza alcuna esitazione, ha preso le parti di Raz Degan. La naufraga è nel gruppo dei concorrenti che in questi ultimi giorni hanno preso le distanze dalla "regina" e dal suo braccio destro, forse supportata anche dalle parole di Rocco Siffredi, che in seguito alla sua breve permanenza in Honduras ha definito la coppia come il duo della "Roma Bene". Il nuovo atteggiamento di Malena, però, nasce soprattutto dalla delusione vissuta nel corso dell'ultima prova ricompensa, quando Samantha De Grenet è stata accusata di aver formato delle squadre particolarmente squilibrate, destinando Malena e Nancy alla sconfitta.

