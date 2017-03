Nancy Coppola/ Un video dall'Isola dei Famosi 2017 la incastra come Eva Grimaldi: "Esco tra una settimana"

nancy coppola all'Isola dei Famosi 2017

Nancy Coppola come Eva Grimaldi? Video, all'Isola dei Famosi nuova previsione: "Esco tra una settimana" - Un nuovo episodio lancia ancora sospetti sull'Isola dei Famosi. Ieri è andata in onda una nuova diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi ed è toccato a Nancy Coppola ricevere una bellissima sorpresa: l'arrivo in Palapa di suo marito Carmine. Tra baci appassionati e sguardi d'amore, ai telespettatori non è sfuggita una frase detta all'orecchio ma a voce abbastanza alta da essere carpita da alcuni: "Tanto torno tra una settimana, aspettatemi" dice infatti Nancy a suo marito, che intanto continua ad abbracciarla e baciarla (qui trovate il video completo). Una frase che potrebbe essere semplicemente un modo tenero per dire al marito che manca ormai poco prima di stare tutti insieme, ma che comunque ha fatto storcere il naso a chi ben ricorda che la stessa frase è stata detta da Eva Grimaldi qualche settimana fa. Anche l'attrice, in un fuori onda e proprio su domanda di Nancy, aveva ammesso che sarebbe andata via "il 28, alla nona", data coincidente appunto con la prossima diretta. Una coincidenza particolare che dà il via a nuovi sospetti sull'Isola dei Famosi, show sul quale ancora ieri - a causa di una segnalazione fatta da Striscia La Notizia sul televoto online - si è sollevato un polverone.

