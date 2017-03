Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 22 marzo 2017 a LatteMiele: Leone, Ariete, Leone e tutti gli altri

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 22 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox anche per la giornata di oggi, mercoledì 22 marzo 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Sicuramente sarà una giornata particolare per i Pesci che vivono di alcune piccole ansie e dovranno lavorare molto per riuscire a trovare grandi gratificazioni. C'è però bisogno di una svolta dal punto di vista sentimentale. L'Acquario è agitato e non riesce a trovare soluzioni a un desiderio di cambiamenti che sta diventando una necessità. Lo Scorpione ha perso un po' di ottimismo e ha bisogno di ritrovare diverse sensazioni che ha provato in passato e che ora sembrano essere perse. La Bilancia invece deve vincere una sfida importante che si è presentata nell'ultimo perido. Serve grande intelligenza per riuscire a trovare grande forza che dentro all'anima comunque sembra comunque esserci. Agitazione per l'Acquario che ha desiderio forte di cambiare il suo momento e ci sta mettendo grande volontà e forza d'animo. (agg. di Matteo Fantozzi)

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: è in una situazione molto particolare perché a un parte c'è un pizzico di insoddisfazione per quello che sta facendo, mentre dall'altra c'è la rinascita per questa primavera in arrivo che ha il significato. Ogni tentativo per fare qualcosa in più è premiato. Questo è un periodo speciale per l'amore, qualcuno potrebbe essere tentato da altre strade soprattutto chi ha una storia da tempo quindi deve fare attenzione. Toro: è forte ma deve recuperare un pochino sotto il profilo fisico. Ha bisogno di garanzie e di certezze e le sta cercando sia in amore che nel lavoro. Gemelli: hanno voglia di scoprire l'amore e da questo punto di vista nulla osta alle buone situazioni che possono nascere anche in questi giorni. Quello che preoccupa di più però è la situazione lavorativa ed economica. Purtroppo o per fortuna le cose stanno cambiando. A fronte di un grande cambiamento che spaventa può esserci anche una bella novità che elettrizza, quindi perché bloccare quello che sta per arrivare? Cancro: sono giornate molto stancanti. Questa stanchezza è maturata nel lavoro. Non sempre c'è insoddisfazione ma spesso si devono fare cambiamenti. Ci vuole un po' di attenzioni in più se si aggiungono anche discussioni in casa e in famiglia. Sabato e domenica sono giornate di recupero. Leone: con alcuni pianeti in aspetto buono può sempre dire l'ultima parola. L'amore può tornare protagonista e prepotente al punto che alcune relazioni diventano persino insidiose. È un bel cielo per chi si è separato. Non deve però giudicare troppo gli altri, ma cercare rapporti alla pari. Vergine: è portata per natura a mettere a posto situazioni e conti in questo periodo potrebbe addirittura iniziare nuovi esperimenti per 2 o 3 mesi. Questo è un momento buono per testare le proprie capacità. Quelli che devono superare un esame sono più favoriti, bisogna prepararsi ed arrivare pronti all'autunno. Mercoledì, giovedì e venerdì sono giornate belle per i sentimenti. Bilancia: si può vincere una piccola sfida anche perché in questi giorni cominciano ad attenuarsi le opposizioni planetarie che sono state piuttosto forti lunedì. Attenzione a quello che si dice perché in amore è possibile porre delle condizioni in questo momento. Scorpione: si deve riprendere un po' di ottimismo, a volte guarda al futuro con troppa ansia. Bisogna preparare da adesso strategie di lavoro e pensare ad una vita di coppia migliore per l'autunno. Deve essere più positivo. Sagittario: reagisce bene a tutti gli stimoli del periodo. Quelli più avventurosi possono organizzare viaggi e sfide insieme agli altri. Questo spirito di collaborazione torna e sarebbe bello che tornasse anche in amore per risvegliare qualche sentimento sopito. Capricorno: sente una scarsa energia addosso e qualcuno la sta sentendo già da domenica o lunedì. Deve iniziare una nuova vita perché comunque qualcosa sta cambiando e deve organizzarsi al meglio. Acquario: si sente agitato ed ha un grande desiderio di cambiare soprattutto chi fa da tempo le stesse cose. Ha tanti pensieri per la testa che lo portano ad essere distratto. Deve cercare di fare una scelta che sia più positiva per l'amore. Pesci: giornata velata da piccole ansie. Fino a venerdì deve lavorare sodo e fare tante cose. Cerca di trovare un punto d'accordo ma quando litiga con certe persone si impone e non accetta scuse. Dal punto di vista sentimentale tutto quello che è nato a gennaio va rafforzato.

