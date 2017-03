PARLIAMONE SABATO/ Fabio testi dopo lo “scandalo": "Riapriamo i bordelli e chiudiamo la Boldrini"

Parliamone sabato, Fabio Testi (Facebook)

FABIO TESTI, SCANDALO PARLIAMONE SABATO: "RIAPRIAMO I BORDELLI E CHIUDIAMO LA BOLDRINI" (OGGI, 22 MARZO 2017) - Lo scandalo suscitato dal servizio di Parliamone Sabato sulle donne dell'est e perché preferirle ha provocato un'ondata di polemiche. Ad unirsi al coro di voci anche Fabio Testi, che tuttavia ha puntato il dito contro la Presidente Laura Boldrini. L'attore era fra i presenti nello studio di Paola Perego e le sue parole sono state dure anche contro il Parlamento, per via di un'affermazione della politica riguardo ai comportamenti degli uomini. "Bisognerebbe chiudere loro", sottolinea durante una puntata de La Zanzara, consigliando che una soluzione possibile potrebbe essere l'apertura dei bordelli. "Ci sono delle frustrazioni nell'uomo che non riesce a sfogare", prosegue nel suo intervento, convinto che determinate inclinazioni si possano sopire con una maggiore libertà. Secondo Fabio Testi, quanto mandato in onda a Parliamone Sabato era solo una visione divertente della questione, da non prendere troppo sul serio. "E' pure verso che non sono bigotte (le ragazze dell'Est, ndr) e perdonano di più i tradimenti sono libere", aggiunge a margine il blog del programma radio. Semplicemente si tratterebbe dei dati di fatti con tanto di riscontro nelle statistiche, anche se rimangono delle generalizzazioni. Ma è davvero così? A contestare intanto sul web la presa di posizione della Rai, che ha voluto chiudere il programma della Perego, non solo le donne straniere, ma anche quelle italiane, dato che quanto detto in trasmissione. "E' un'offesa per tutta la categoria femminile", scrive una telespettatrice sui social.

