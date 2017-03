POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso: su quali temi tornerà oggi, 22 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

Barbara D'Urso a Pomeriggio 5

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 22 marzo 2017) - Barbara D'Urso approda con successo a metà settimana: la conduttrice si prepara a guidare un nuovo appuntamento insieme a Pomeriggio 5 oggi, mercoledì 22 marzo 2017, tra cronaca, gossip e attualità. In attesa di scoprire di cosa si parlerà più tardi, analizziamo insieme i principali servizi di ieri. Una delle notizie che ha destato particolare scalpore riguarda le condizioni di salute di Al Bano. Qualche tempo fa, l'intramontabile cantante è stato colpito da un infarto: di recente, invece, Al Bano ha nuovamente sofferto a causa di una leggera ischemia durante il viaggio di ritorno dalle Marche. In secondo luogo è stato nuovamente affrontato il caso di Antonella Lettieri, la donna di Cirò Marina uccisa nella propria abitazione lo scorso 8 marzo: Barbara D'Urso ha dato spazio alle persone vicine alla vittima. Una notizia curiosa riguarda la situazione riguardante la vedova di Mike Buongiorno. Sono ormai trascorsi circa otto anni da quando Mike Buongiorno è morto, destando tristezza e compassione nel cuore di chi lo amava. Perché lo sa bene Daniela Zuccoli, la vedova di Mike: il celebre conduttore amava il proprio pubblico più di chiunque. La donna confessa di parlare ancora con il marito, sostenendo che questo aiuti a farla stare bene e serena. Sempre sulla scia di testimonianze di questo tipo, Lisa Fusco parla di come possa ancora percepire la presenza del padre defunto. Pertanto, in studio si è acceso un dibattito tra fede e scetticismo, ospite per l'occasione Vittorio Cecchi Paone. Su quali temi tornerà più tardi la conduttrice di Pomeriggio 5?

