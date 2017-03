POMPEI/ Su Rai 4 il film con Kit Harrington ed Emily Browning (oggi, 22 marzo 2017)

film prima serata

POMPEI, IL FILM IN ONDA OGGI, 22 MARZO 2017 SU RAI 4: IL CAST - Pompei, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 22 marzo 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere storica - drammatica, frutto di una coproduzione tra Stati Uniti, Canada e Germania, nel cast figurano Kit Harrington, Emily Browning, Kiefer Sutherland, Jared Harris, Carrie Anne Moss e Jessica Lucas. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

POMPEI, IL FILM IN ONDA OGGI, 22 MARZO 2017 SU RAI 4: LA TRAMA - Il film è ambientato in Britannia nel 62 d.c. quando una tribù celtica viene annientata dai soldati romani. A sopravvivere però è solo un bambino di nome Milo (Kit Harington) che viene catturato e fatto schiavo. Sono ora trascorsi ben diciassette anni da quel momento, Milo da schiavo è diventato un invincibile gladiatore e la sua abilità viene subito notata da un uomo di nome Greco che è un ricco proprietario di schiavi. Milo è una sua scelta, così ben presto Greco lo conduce a Pompei insieme ad altri schiavi. Lungo il tragitto che lo conduce a Pompei, Milo si accorge che un cavallo che trasporta una giovane nobildonna Cassia (Emily Browning) e la sua serva Ariadne (Jessica Lucas) si accascia perché gravemente malato. Il servo per evitare ulteriori sofferenze alla povera bestia decide di ucciderlo. Questo gesto viene subito notato da Cassia che rimane colpita da questo giovane valoroso. Cassia è la figlia di un ricco mercante di nome Severo (Jared Harris) e di Aurelia (Carrie-Anne Moss) e sta facendo il suo ritorno nell’amata Pompei dopo aver trascorso l’ultimo anno a Roma. L’incontro tra Milo e Cassia segna per sempre le loro vite, tant’è che i due si innamorano perdutamente l’uno dell’altra e Milo si ritrova ad affrontare qualcosa di più grande di lui pur di salvare la donna che ama. Cassia infatti è stata promessa in sposa ad un corrotto senatore romano e quando Milo viene a saperlo le prova in tutti i modi in una vera e propria corsa contro il tempo pur di salvare Cassia dalle grinfie di quell’uomo. A tutto ciò però si aggiunge l’eruzione del Vesuvio con una colata di lava incandescente e distruttiva, per Milo infatti sarà una vera impresa riuscire ad uscire dall’arena e salvare la sua amata mentre tutto intorno a loro viene distrutto.

