Rosa Perrotta è rifatta?/ La tronista di Uomini e Donne risponde al sospetto del pubblico

rosa perrotta tronista

Rosa Perrotta è rifatta? La tronista di Uomini e Donne risponde ai sospetti del pubblico - Il suo percorso a Uomini e Donne ha solo poche settimane di vita, ma Rosa Perrotta è già la più criticata del nuovo trono. Il sospetto di molti telespettatori e della stessa Desirèe Popper, sua compagna d'avventura, è quella che la bellissima ragazza sia rifatta. Intervistata dal settimanale Chi, Rosa decide di rispondere in questo modo alle voci: "Tema stupido e commenti volgari. Rifatta o no? Ancora siamo a parlare di questo nel 2017? La domanda 'hai le te*te rifatte?' mi fa ridere". Risposta abbastanza incerta quella della Perrotta, che taglia corto e passa a parlare del suo percorso a Uomini e Donne alla ricerca di un uomo ben preciso. "Non cerco un corteggiatore in stile Mr. Grey di Cinquanta sfumature ma un amore sincero, maturo e non materiale" chiarisce la tronista, che poi racconta "ho chiuso una storia di due anni e mezzo con un ragazzo del mio paese. Non sono semplice da corteggiare, cerco una persona che sappia capire i miei sogni, la mia voglia di vita e che mi regali la complicità".

Rosa Perrotta alla ricerca dell'amore a Uomini e Donne: ecco come deve essere un uomo per conquistarla - Un uomo semplice ma che sappia tenerle testa, è questo ciò che cerca Rosa Perrotta a Uomini e Donne. "Mi piacerebbe trovare una persona che la sera, quando si torna a casa, possa condividere con me i successi e le delusioni provenienti dal lavoro" spiega ancora la bella tronista nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Chi, dove non nega di essere una ragazza all'apparenza dura e difficile da corteggiare e conquistare. "Ma non sono spocchiosa né altezzosa, ho lasciato presto la famiglia e questo oggi si è trasformato in durezza nei confronti della vita" ci tiene però a rendere ben chiaro. Rosa svela inoltre che teme l'arrivo del bacio in tv ma se dovesse essere davvero presa da una persona si lascerebbe andare. Confessa infine che, pur essendo laureata col massimo dei voti in Economia e Commercio, sogna di fare l'attrice, mestiere per il quale sta studiando tantissimo.

