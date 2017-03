STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto, Le Iene Show, Il Gladiatore (mercoledì, 22 marzo 2017)

Le Iene Show

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 22 MARZO 2017 - La programmazione del palinsesto delle reti Mediaset previsto per la prima serata del 22 marzo 2017 sarà in grado, come al solito, di stupire ed intrattenere al meglio i telespettatori con telefilm, film e programmi d'intrattenimento.

Su Canale 5 andranno in onda due nuovi episodi della telenovola spagnola che ha incantato milioni di telespettatori italiani, Il Segreto. La serie ha ormai raggiunto la ventunesima stagione. Nei prossimi due episodi vedremo che Camilla tenterà di aprire la cassaforte di Hernardo, mentre Carmelo e Mancia continueranno a far finta di odiarsi. Donna Francisca nel frattempo progetterà un piano per vendicarsi di Severo per via di un torto subito. A seguire andrà in onda una nuova puntata di Matrix, il programma presentato da Nicola Porro. Su Italia 1 è tempo di risate ed inchieste di approfondimento grazie ad una nuova puntata delle Iene Show. Su Rete 4 spazio invece al grande cinema con il colossal storico, vincitore di ben cinque Premi Oscar, Il Gladiatore, diretto da Ridley Scott e magistralmente interpretato da Russel Crowe. Maximus, gladiatore divenuto schiavo, tornerà a Roma per vendicare la morte del suo Imperatore e della sua famiglia.

La5 propone il film drammatico dal titolo L'amore sa dove trovarti che racconta la storia di Emma una giovane insegnante che vive una vita tranquilla, coccolata dall'amore della sua famiglia. Durante un soggiorno estivo presso alcuni parenti a Charm, la ragazza incontrerà una persona che sconvolgerà per sempre la sua esistenza. Su Mediaset Extra andrà in onda la replica dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Su Iris ancora spazio al cinema con il film Ipotesi di complotto che racconta la storia di Jerry Fletcher, un tassista ossessionato dalla sicurezza tanto da aver installato dei sistami di difesa all'interno della sua casa. Improvvisamente viene rapito da alcuni agenti della CIA che gli inietteranno LSD. Jerru riuscirà però a scappare. Su Italia 2 andrà in onda il film Inception, intepreatato da Leonardo Di Caprio ed Ellen Page. Su Top Crime verranno trasmessi due nuovi episodi della serie poliziesca Law e Order, approdata ormai alla ventisettesima stagione. Su Boing, per i più piccini andrà in onda un nuovo episodio di Yoy Soy Franky.

PROGRAMMAZIONE DI STASERA SU MEDIASET -

Canale 5 21.10 Il segreto XXI, telenovela spagnola

Ore 23.30 Matrix, dibattito giornalistico

Italia 1 ore Le Iene show, programma d'intrattenimento

Rete 4 ore Il gladiatore, film storico

La5 ore 21.10 L'amore sa dove trovarti, film drammatico

Mediaset Extra ore 21.15 L'isola dei famosi, reality show

Iris ore 21.00 Ipotesi di complotto, film thriller

Italia 2 ore 21.10 Inception, film d'azione

Top Crime ore 21.10 Law and Order XVII, serie tv poliziesca

