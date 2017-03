STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Maschi contro Femmine, La porta rossa (mercoledì, 22 marzo 2017)

Stasera in tv Rai, La Porta Rossa

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 22 MARZO 2017 - Soddisfacente la programmazione delle reti Rai per la prima serata di mercoledì 22 marzo 2017. Piacevole il film commedia proposto da Rai Uno, altrettanto gradevole il genere azione e di avventura in onda su Rai 4 e Rai Movie. Di grande interesse anche il programma di inchieste di Rai Tre e quello di genere musicale proposto da Rai 5. Per gli estimatori delle serie televisive, Rai Premium ripropone tre telefilm di "Blue Bloods". In seconda serata i canali Rai 1, Rai 2 e Rai Tre trasmetteranno il programma di Bruno Vespa "Porta a Porta", il reportage di Giulia Innocenzi "Animali come noi", il Tg 3 Linea notte a cui seguirà il notiziario Rai Parlamento. E' prevedibile un alto indice di ascolto per il noto programma di Rai Tre "Chi l'ha visto?".

Su Rai 1 andrà in onda un film commedia del 2010 diretto dal regista Fausto Brizzi. Il titolo è "Maschi contro femmine" e gli attori principali sono Paola Cortellesi, Alessandro Preziosi e Fabio De Luigi. La trama racconta le difficoltà e le crisi di coppia. Si conclude la fiction di genere thriller- fantasy "La porta rossa", in onda su Rai Due. In questa ultima puntata il commissario Leonardo Cagliostro chiuderà il caso su cui sta lavorando da tempo e che riguarda il suo stesso omicidio. La serie, ambientata a Trieste, è stata ideata dagli sceneggiatori Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Il cast comprende Lino Guanciale, Vaentina Romani Ettore Bassi e Gabriella Pession. Puntuale l'appuntamento di Rai Tre con il programma di inchieste "Chi l'ha visto?" condotto dalla giornalista Federica Sciarelli. In questa puntata i riflettori saranno puntati sulla scomparsa di una donna di Ladispoli avvenuta circa dodici anni fa, si tratta di Elena Vergari. A distanza di tanti anni, i familiari lanciano un appello per capire cosa sia realmente successo.

La proposta di Rai 4 è un film di genere epico-azione intitolato "Pompei", di Paul W. S. Anderson. Uscito nel 2014, la trama del film racconta l'eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C. che colpì e distrusse la piccola città campana. Gli attori sono Kiefer Sutherland, Kit Harington, Emily Browning e Jared Harris. Su Rai 5 i telespettatori potranno seguire la serie intitolata "Discovering music", dedicata al mondo della musica. In ogni puntata si ripercorrerà la carriera dei più grandi musicisti vissuti nel XX secolo tra cui Elton John, David Bowie e i Queen, il famoso gruppo rock britannico fondato nel 1970 dall'indimenticabile Freddie Mercury. Il canale Rai Movie trasmetterà il film di genere avventura intitolato "007-Bersaglio mobile", per la regia di John Glen, con Roger Moore, Christopher Walken, Grace Jones e Tanya Roberts. L'intrepido agente segreto 007 dovrà vedersela con uno psicopatico uomo d'affari, tra i più potenti di tutto l'Occidente. Il nemico di James Bond è un certo Max Zorin, un imprenditore che in passato ha lavorato per il Kgb, la polizia segreta delle repubbliche sovietiche. Il soggetto del film è dello scrittore inglese Ian Lancaster Fleming, il creatore di James Bond., personaggio protagonista dei suoi romanzi. Su Rai Premium andrà in onda la serie di genere drammatico-poliziesco "Blue Blood", con Tom Selleck, Donnie Wahlberg e Bridget Moynahan. Tre sono gli episodi proposti per la serata, tutti appartenenti alla seconda stagione. Il primo episodio è intitolato "Situazione Critica", a seguire il telefilm "Innocenza" e "Una notte speciale". Ogni telefilm dura circa quaranta minuti.

Rai Uno ore 21.25 Maschi contro femmine, film genere commedia

Rai Due ore 21.20 La porta rossa, serie tv genere thriller-fantasy

Rai Tre ore 21.15 Chi l'ha visto?, programma di inchieste

Rai 4 ore 21.05 Pompei, film genere epico-azione-drammatico

Rai 5 ore 21.25 Discovering music, programma genere musicale

Rai Movie ore 21.20 007-Bersaglio mobile, film azione-spionaggio

Rai Premium ore 21.20 Blue Blood,serie tv genere poliziesco

