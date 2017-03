STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Legacy, Convinction, Celebrity Masterchef (mercoledì, 22 marzo 2017)

Celebrity Masterchef

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 22 MARZO 2017 - Il palinsesto delle reti Sky previsto per la prima serata del 22 marzo 2017 include una programmazione ricca di appuntamenti con il grande cinema e con le serie tv più amate del momento dal pubblico di Sky. Come al solito le aspettative e le esigenze di intrattenimento di tutti saranno soddisfatte con successo.

Su Fox andrà in onda l'episodio numero tre della prima stagione della serie tv western Legacy interpretata da Brut Cullen e Sharon Leal. Fox Crime propone gli episodi otto e nove della settima stagione di Profiling, la serie tv poliziesca francese che racconta le avventure della criminologa Chloe Saint-Laurent. Su Sky Atlantic verranno trasmessi gli episodi cinque e sei della quinta stagione di Mad Men, la serie tv ambientata nella New York degli anni sessanta ed interpretata da Jon Hamm, Christina Hendricks. Fox Life propone gli episodi dieci ed undici della prima stagione di Conviction, che racconta le avventure dell'avvocato Hayes Morrison, figlia di un ex presidente degli Stati Uniti. Su Sky Uno spazio alle vicende culinarie di Celebrity Masterchef Italia. Verranno trasmessi i primi due episodi della stagione uno.

Passando ai canali sky dedicati al cinema, partiamo con Sky Cinema 1 che, alle 21.15, propone Pressure, un film thriller interpretato da Matthew Gode e Danny Huston. Su Sky Cinema Hits appuntamento con il film drammatico Se Dio vuole, con Alessandro Gassman e Marco Giallini che racconta la storia di Tommaso e Carla e di Andrea, uno dei due loro figli, che annuncerà alla propria famiglia l'intenzione di voler diventare sacerdote. Su Sky Cinema Family verrà trasmesso il film Windstorm-liberi nel vuoto che racconta le avventure di Mika un ragazzina che per punizione, a causa di una bocciatura a scuola, dovrà trascorrere un periodo di tempo presso la fattoria della sua severa nonna. Sky cinema Passion propone il film drammatico Un amore a 5 stelle, con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes. Marisa è un cameriera di un lussuoso albergo a 5 stelle di Manhattan. S'innamorerà ben presto di un facoltoso cliente dell'albergo al quale non rivelerà la sua vera identità. Infine su Sky Cinema Max andrà in onda il film The Double, interpretato da Richard Gere e Topher Grace.

