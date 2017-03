STEFANO DE MARTINO/ News: primavera e colori per il ballerino (oggi, 22 marzo 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: PRIMAVERA E COLORI PER IL BALLERINO, FOTO (OGGI, 22 MARZO 2017) - Stefano De Martino ha accolto con calore e positività l’arrivo della primavera: ieri, 21 marzo 2017, il ballerino di Amici di Maria De Filippi è intervenuto sulla sua pagina Instagram ufficiale condividendo uno scatto pieno di fragole, e - inevitabilmente - di un rosso accesso. Colori che hanno immediatamente raccolto l’entusiasmo dei fans, e non solo: lo stesso De Martino - con l’hashtag #finalmente - ha sottolineato quanto fosse atteso il momento. Il serale è ormai iniziato (la prima puntata prenderà il via il 25 marzo prossimo), e gli impegni si accavalleranno: dopo le Olimpiadi della Tv di Uomini e Donne, Stefano torna sulla pista da ballo al fianco degli allievi, e le belle giornate che la nuova stagione porterà con sé riusciranno di certo a dare una carica del tutto diversa. Clicca qui per vedere il post di Stefano De Martino direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

