STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali saranno i servizi di oggi, 22 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

Striscia la notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 22 marzo 2017) - Il tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, torna con un nuovo appuntamento oggi, mercoledì 22 marzo 2017, sperando di fare nuovamente incetta di ascolti proprio come è successo ieri. Alla conduzione ci sono i comici siciliani Salvatore Ficarra e Valentino Picone, pronti a presentare i numerosi ed interessanti servizi della puntata. In attesa di scoprire di cosa parleranno, vediamo cosa è successo ieri. Il primo servizio vede come protagonista l'attore ed imitatore Giampaolo Fabrizio nei panni del Vespone nazionale. I politici colpiti dal suo pungiglione velenoso sono l'onorevole Maurizio Lupi del nuovo movimento Alternativa Popolare, l'onorevole Mariastella Gelmini di Forza Italia, l'onorevole Danilo Toninelli del Movimento Cinque Stelle e l'onorevole Matteo Colaninno del Partito Democratico. Il servizio di Max Laudadio mandato in onda durante la puntata dell’altro ieri sera, riguardante la somministrazione di super alcolici ai minorenni, ha suscitato molto scalpore. Grazie alla testimonianza della madre di una giovane ragazza, l'inviato è tornato a parlare di questo problema mostrando altre immagini in cui ai minorenni vengono serviti alcolici, nonostante la legge lo vieti. Capitan Ventosa ha raccolto la denuncia di una futura mamma che ha deciso di usufruire del Bonus mamma domani. Luca Abete è tornato in un mercatino nella provincia di Caserta dove viene venduta merce di dubbia provenienza. Rajae si è occupato invece dei driver che di sera affollano le vie di Milano. Si tratta di privati, sia italiani che stranieri, che si sostituiscono ai tassisti e lavorano soltanto con il passaparola per cercare di non essere scoperti. Jimmy Ghione è tornato dal sedicente mago cantante che sostiene di poter curare i tumori. Per la seconda volta è stato affrontato dall'inviato. Eugenio il genio ha accolto le segnalazioni di alcuni telespettatori che hanno notato qualcosa di poco chiaro nella modalità di televoto durante la trasmissione L'Isola del Famosi. La puntata si chiude con la rubrica I Nuovi Mostri che al primo posto vede una ballerina di Ballando con le stelle che durante l'esibizione ha mostrato involontariamente parte del seno.

© Riproduzione Riservata.