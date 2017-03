Sonia Lorenzini/ Uomini e Donne, duro attacco a Luca Onestini e Marco Cartasegna: tutta 'colpa' di Soleil

Sonia Lorenzini uomini e donne

Sonia Lorenzini, duro attacco a Luca Onestini e Marco Cartasegna a Uomini e Donne: tutta 'colpa' di Soleil Sorgè - Non è uno dei troni più apprezzati degli ultimi anni quello che vede protagonisti Luca Onestini e Marco Cartasegna, neppure da chi come Sonia Lorenzini Uomini e Donne lo ha vissuto sulla sua pelle in entrambi i ruoli. Nello show di Canale 5 l'attenzione per molti è stata focalizzata un po' troppo sulla corteggiatrice Soleil Sorgè, tanto che qualcuno pensa che sia lei la vera tronista della situazione. La rivalità tra Luca e Marco per la corteggiatrice è infatti sempre più presente in studio e c'è chi come Sonia imputa questa situazione al poco carattere dei due tronisti. Ben più dure sono state però le parole con le quali la Lorenzini, attrraverso Instagram Story, ha commentato le immagini della puntata di ieri, dove Marco si diceva dispiaciuto per il bacio dato da Soleil a Luca. "Ma le pal*e di questi due? Dove sono finite?" esordisce Sonia, riferendosi appunto al comportamento di Marco e Luca con Soleil "Il problema grave non è il bacio dato da lei a Luca, ma sono i caratteri, che qui non ci sono!". La Lorenzini commenta il comportamento di Luca e Marco trovando in accordo con le sue parole il fidanzato Emanuele Mauti - che si trova accanto - e molti telespettatori di Uomini e Donne anche noti che ritengono il trono maschile ormai focalizzato solo su Soleil. Le critiche quindi sono davvero tante e ci portano a chiedere: combierà qualcosa nel corso delle prossime registrazioni?

