Le Iene Show, in onda su Italia 1

TAXI VS UBER, LA DIATRIBA CONTINUA: QUALI SONO LE VERE CAUSE? (LE IENE SHOW, 22 MARZO 2017) - Non accennano a cedere i sindacati dei tassisti, fra cui Unica Cgil, che tramite un suo portavoce ha fatto sapere che non intendono accettare il decreto governativo. Domani, giovedì 23 marzo, è previto lo scioperro nazionale per poter fermare a Uber e le altre nuove tecnologie che hanno messo a dura prova questo settore dei trasporti. Intanto, ieri la società americana ha presentato al Ministero la proposta per liberalizzare il mercato, per una pacifica convivenza, ma i sindacati dei tassisti potrebbero voler proseguire con la manifestazione. Il dicastero ha infatti convocato le sigle per discutere di tutte le problematiche, ma il clima continua ad essere teso. Questa sera, mercoledì 21 marzoo 2017, Le Iene Show approfondiranno l'inchiesta con un servizio che riguada questa diatriba annosa fra Taxi e Uber. Quali sono i reali motivi che ci sono dietro? Possibile che sia solo questione di concorrenza? La rivolta dei tassisti era già stata presa in considerazione in passato dal programma, al nascere dei primi contrasti. Il servizio alternativo di trasporto a quattro ruote ha infatti sollevato numerose polemiche fin dalla sua introduzione nel mercato italiano.



TAXI VS UBER, LA DIATRIBA CONTINUA: QUALI SONO LE VERE CAUSE? (LE IENE SHOW, 22 MARZO 2017) -La proposta del dicastero mette innanzitutto in focus gli Ncc, per i quali prevede delle aree protette. Una volta che l'autista ha lasciato il cliente, sottolinea La Repubblica, potrebbe non dover ritornare nelle rimesse, ma proseguire a circolare nel territorio o nella regione. Il secondo punto della proposta prevede invece un controllo più puntuale su Uber e le app che fanno da intermediarie fra clienti e autisti. In questa direzione, sarebbe posibile per i tassisti avvantaggiarsi di una maggiore flessibilità nei turni di lavoro e sulle tariffe. Secondo i sindacati, invece, il governo dovrebbe fare un passo indietro e delegare alle Regioni il compito di assegnare le aree di competenza. I due servizi dovrebbero inoltre rimanere separati, con i taxi nelle piazze, e il noleggio con conducente in aree adibite.

© Riproduzione Riservata.