ULTIMATUM ALLA TERRA/ Su Canale Nove il film con Keanu Reeves (oggi, 22 marzo 2017)

ULTIMATUM ALLA TERRA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 22 MARZO 2017: IL CAST - Ultimatum alla Terra, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 22 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere fantascienza e drammatica dal titolo originale The Day the Earth Stood Still, realizzata in America nel 2008, la regia è stata affidata a Scott Derrickson per un progetto cinematografico il cui soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da Harry Bates mentre nel cast figurano Keanu Reeves, Jennifer Connelly , Kathy Bates, Jaden Smith e John Cleese. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ULTIMATUM ALLA TERRA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 22 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una donna di nome Helen Benson (Jennifer Connelly), nota e talentuosa scienziata che si trova a dover affrontare qualcosa che mai aveva pensato possibile nella sua vita, l’incontro con un alieno. Helen Benson si trova a dover interfacciare con un alieno che dice di chiamarsi Klaatu (Keanu Reeves), e che le racconta di aver viaggiato per l’intero universo perché aveva necessità di dare un’importante informazione ed ossia avvertire il genere umano che il mondo stava per essere catapultato in una grande e spaventosa crisi globale in cui nessuno si sarebbe salvato in quanto si metterà in atto una vera e propria estinzione della razza umana senza alcuna possibilità di sopravvivenza o di redenzione. Tuttavia, mentre Helen prova a cercare di capire Klaatu e di condurlo di fronte ai leader di tutto il mondo per poter parlare con loro ed avvertirli dell’imminente e reale pericolo, alcune forze opposte pensano che Klaatu essendo un alieno sia in qualche modo ostile alla razza umana e quindi vada allontanato immediatamente, ma Helen non si arrende, e insieme al proprio figliastro Jacob (Jaden Smith) con cui la donna non è in buoni rapporti riesce a scoprire che in realtà ogni cosa detta dall’alieno Klaatu ha delle conseguenze irreversibili per l’intero universo nonostante lui stesso si proclami e dica di essere un amico della Terra. Per Helen quindi si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo per cercare in qualche modo di convincere l’alieno Klaatu ad evitare di distruggere l’umanità provando a salvarla e a redimerla. Nonostante Helen si sforzi in tutti i modi ogni sua azione potrebbe arrivare troppo tardi, ce la farà a salvare l’umanità?

