UN PASSO DAL CIELO 4/ Replica e riassunto ultima puntata 21 marzo 2017: video streaming su RaiPlay

UN PASSO DAL CIELO 4, RIASSUNTO E REPLICA ULTIMA PUNTATA 21 MARZO 2017 - Ieri sera, martedì 21 marzo 2017, è andata in scena l’ultima puntata di Un passo dal cielo 4. Andiamo a scoprire brevemente quello che è successo. La morte di Stephen getta troppe ombre sull'innocenza di Tommaso, il forestale ha mentito a tutti e Vincenzo non può fare altro che arrestarlo. Francesco gli crede ma non può fare molto per aiutarlo però decide di andare al dirupo per trovare indizi. Eva è tornata a San Candido per vendere il B&B, Vincenzo è molto triste ma lo è ancora di più Cristina, che proprio non riesce a lasciar andare il commissario. Francesco e Livia sembrano aver ritrovato la serenità di un tempo. Vincenzo convoca Albert in commissariato, l'uomo ammette il ricatto da parte di Stephen ma all'ora del suo omicidio aveva un alibi, era con Emma. Al B&B sono state sbrigate tutte le formalità burocratiche, Eva non è più proprietaria della struttura ma quando Vincenzo rientra a casa trova l'ex fidanzata in lacrime, la ragazza crede che la madre non stia bene. Per non lasciarla andare via da sola la riaccompagna in albergo, i due arrivano ad un soffio dal baciarsi ma Cristina li vede e trova un diversivo. La distrazione è un vero e proprio tamponamento dell'auto del commissario, che è costretto a mettere il collare. Francesco litiga con Emma sul suo avvicinamento ad Albert, ma non sa che quest'ultimo lo sta ingannando con la complicità di Livia. La donna non ha mai voluto tornare con il marito ma solo allontanarlo dalla setta. Francesco continua a cercare prove per scagionare Tommaso e arriva al nascondiglio di Stephen. Nel rifugio trova un cellulare e chiede a Vincenzo di continuare le indagini verso altre piste. Natasha va a trovare Tommaso in carcere ma decide di farsi da parte e chiede ad Anna di aiutarlo con un buon avvocato. Il difensore è lo zio della ragazza ma è proprio lui il destinatario dei messaggi di Stephen. Quando la polizia arriva a casa sua lo trova impiccato, era lui il padre del bambino di Eleonora. Grazie a Zoe, Francesco scopre che Livia gli ha mentito e va su tutte le furie, alla fine la donna confessa di essere tornata con lui solo per volere del suo maestro. Huber e Cristina organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Vincenzo, ma non lo hanno invitato. Quando vanno a casa sua per cercarlo, lo trovano in compagnia di Eva. Cristina cerca di allontanarli di nuovo ma questa volta Huber la ferma. Francesco si sfoga con Emma su tutto quello che è successo e seguendo il suo istinto continua ad indagare sul maestro. Tommaso esce di prigione e chiede perdono a Natasha, i due tornano insieme. Zoe trova una registrazione della sorella che accusa il maestro, l'uomo ricattava Hofer e voleva dei soldi per la sua comunità. Eva e Vincenzo, nonostante la ritrovata sintonia, hanno una visione della vita troppo distante, lei vuole il successo, lui restare a San Candido e così la modella va via. Zoe va alla setta per vendicarsi ma arriva anche la polizia e la situazione degenera. Albert sequestra la ragazza ma confessa anche di aver annegato Eleonora nel lago, nella colluttazione Livia rimane ferita mentre Francesco riesce a fermare Albert. Le ferite della donna sono troppo gravi e muore tra le braccia di Francesco, chiedendogli perdono. Nel finale Cristina fa da cupido per Eva e Vincenzo e riesce a farli tornare insieme. Francesco finalmente libero dai suoi demoni pensa al suo futuro.

Replica Un passo dal cielo 4, ultima puntata 21 marzo 2017: come vederla in video streaming - È possibile vedere o rivedere la puntata di Un passo dal cielo 4 del 21 marzo sul web, grazie al servizio di video streaming offerto da RaiPlay, cliccando qui.

