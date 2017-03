UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni, Ornella e Vittorio in pericolo? (Puntata 22 marzo 2017)

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 MARZO: ORNELLA E VITTORIO IN PERICOLO – Sale l’ansia dei fans di Un posto al sole, la soap opera di Raitre che continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai telespettatori regalando sempre tantissime emozioni. Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda questa sera, alle 20.30 su Raitre, al centro della trama ci saranno ancora Ornella e Vittorio. La dottoressa Bruni, infatti, sarà seriamente in pericolo a causa del malcontento di Luca che non sopporterà più il clima di tensione e il muro di sospetto che si è alzato intorno alla sua persona per il coraggio di Ornella che continua a combattere per dare giustizia ad Antonio. Anche Vittorio, però, rischierà davvero tanto. Il giovane Del Bue non riuscirà più a sopportare il peso della coscienza e si allontanerà non dando notizie alla propria famiglia. Quando tutti temeranno il peggio, però, Vittorio si farà vivo con un video che, però, scatenerà nuova preoccupazione nei parenti e negli amici. Il contenuto del filmato, infatti, sarà abbastanza ambiguo. Vittorio farà un colpo di testa?

UN POSTO AL SOLE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI – Non sta attraversando un periodo facile Vittorio che, da una parte deve fare i conti con il peso della coscienza per la morte di Antonio e, dall’altro, deve vedersela con le minacce di Luca. Nella vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso i fans di Un posto al sole è coinvolta anche la dottoressa Ornella Bruni che sta facendo di tutto per dare giustizia al povero Antonio. Nel frattempo, Serena ha accettato l’offerta di lavoro del padre anche se, adesso, la giovane deve affrontare la parte più difficile ovvero dirlo al marito Filippi e convincerlo ad accettare la sua scelta.

