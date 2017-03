UNA VITA/ Anticipazioni spagnole 23 marzo: Fernando si pente del bacio dato a Cayetana, è troppo tardi?

Una vita

Una vita, anticipazioni puntata spagnole 23 marzo: Fernando si pente del bacio - E' tempo di importantissime novità relative alle puntate spagnole di Una vita, concentrate sui problemi matrimoniali di Fernando e Teresa. Convinta che Mauro sia morto (ma lo sarà davvero), la maestra ha acconsentito a sposare il fidanzato, anche se non ha rinunciato a vestire il lutto anche durante le nozze. Da quel momento, però, per la coppia non c'è stato un solo giorno di felicità: la sposa è apparsa fredda e distaccata, rifiutando di trascorrere la notte con il marito e di fatto avvicinandolo niente meno che a Cayetana. Quest'ultima ha già scambiato un bacio con Fernando e nella puntata di Acacias 38 di domani arriverà il momento di un nuovo incontro segreto con lui: la coppia si bacerà di nuovo, anche se poco dopo l'uomo si pentirà di avere commesso un simile errore. Riuscirà a porre fine a questa pazzia? Mentre i problemi tra Teresa e Fernando saranno ancora molto evidenti, Elvira dovrà fare i conti con la rabbia di Arturo per il suo comportamento tenuto durante la festa di Carnevale. In tale circostanza, la piccola di casa Valverde vestita da uomo ha baciato Maria Luisa davanti gli occhi del padre. Sarà ora costretta a subirne le conseguenze?

