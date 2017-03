UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Luca con le spalle al muro, arriva la scelta? (Trono Classico)

Uomini e donne, Luca Onestini

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI PRONTO A SCEGLIERE TRA SOLEIL SORGE’ E GIULIA LATINI – Manca davvero poco alla scelta di Luca Onestini. Il tronista di Uomini e Donne è ormai prossimo a lasciare il programma di Maria De Filippi scegliendo la persona che è riuscita a conquistare il suo cuore. Nonostante Giulia Latini abbia annunciato il suo addio, infatti, la scelta di Luca Onestini sarà proprio tra quest’ultima e Soleil Sorgè che, dopo aver baciato l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, abbassando tutte le difese di fronte ai suoi occhi dolci, ha allontanato Marco Cartasegna che, pur avendo un forte interesse per lei, non sembra disposto ad accettare un simile comportamento. “Al mio fianco non voglio una persona che si scioglie subito per un abbraccio e due parole dolci”, ha sbottato il tronista milanese. Soleil, dunque, sarà l’oggetto della scelta di Luca Onestini insieme a Giulia Latini. Mai come stavolta, tuttavia, non è facile ipotizzare chi sceglierà Luca. Il tronista, infatti, appare molto preso da entrambe anche se si tratta di due ragazze molto diverse. Da una parte c’è la dolce e più semplice Giulia e dall’altra c’è la sensuale Soleil. Se con la Latini, Luca tira fuori il suo lato più dolce, con la Sorgè, invece, prevale l’istinto del maschio. Luca, infatti, ha ammesso di non riuscire a tenere a bada gli ormoni quando è vicino a Soleil provando per lei una fortissima attrazione fisica. Con la scelta, ormai alle porte, Luca Onestini deciderà di seguire l’istinto dando ascolto all’attrazione fisica che prova per Soleil o sceglierà Giulia come detta, invece, la testa? Lo scopriremo molto presto. Il tronista, infatti, potrebbe annunciare la data della scelta già nella prossima registrazione.

