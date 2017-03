UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 22 marzo: prime rivelazioni da Raffaella Mennoia! (Trono Classico)

raffaella mennoia

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione Trono Classico 22 marzo: Giulia Latini torna? Le prime rivelazioni di Raffaella Mennoia - Si stanno per aprire le porte dello studio di Uomini e Donne per dare il via a una nuova registrazione del Trono Classico. Lo conferma Raffaella Mennoia con un messaggio appena pubblicato su Instagram nel quale ci lascia anche un piccolo aforisma su ciò che potremmo vedere nelle prossime puntate. La situazione è particolarmente accesa soprattutto per quanto riguarda il trono di Luca Onestini. Giulia Latini ha annunciato il suo ritiro dopo aver visto il bacio del tronista con Soleil Sorgè che, intanto, continua a tenere le redini del gioco, uscendo anche con Marco Cartasegna. La prima domanda dei fan di Uomini e Donne riguarda quindi il ritorno di Giulia che potrebbe davvero decidere di non tornare in studio. In queste ore, su Instagram Story, la corteggiatrice sembra essere in auto e magari in viaggio proprio verso gli studi di Canale 5. La conferma arriverà soltanto nelle prossime ore, intanto la criticata Soleil potrebbe proprio oggi giungere all'attesa decisione: continua e arriva alla fine del suo percorso con Luca o passa a corteggiare Marco? Il pubblico non apprezzo il suo voler stare con "un piede in due scarpe" e le critiche anche da volti noti non mancano. È chiaro che Luca, nonostante la rivalità di Marco, sia intenzionato a continuare a frequentare Soleil, ma questo potrebbe portare ad incredibili conseguenze nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. Ecco il post Instagram della redattrice:

Buongiorno oggi registriamo una nuova puntata e vi faccio una dedica a tutti voi...spero sia facile da capire.."Una realtà non ci fu data e non c’è, ma dobbiamo farcela noi, se vogliamo essere: e non sarà mai una per tutti, una per sempre, ma di continuo e infinitamente mutabile." (Luigi Pirandello) Un post condiviso da Raffaella Mennoia Autrice Tv (@raffaellamennoia) in data: 22 Mar 2017 alle ore 04:02 PDT

