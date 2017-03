UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: due di picche per Gemma Galgani, la dama si arrende?

Uomini e donne, Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: ANCORA UN DUE DI PICCHE PER GEMMA GALGANI – Il cuore di Gemma Galgani non trova pace. La dama del trono over di Uomini e Donne, dopo aver chiuso la conoscenza con Michele D’Ambra e aver tentato un riavvicinamento con Giorgio Manetti a cui ha scritto una nuova lettera, è tornata su Marco Firpo con cui ha già vissuto un flirt alcuni mesi fa. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over, Gemma Galgani si è messa nuovamente in gioco portando in esterna Marco Firpo. La dama e il cavaliere hanno vissuto dei bei momenti di passione su una casetta sull’albero. Durante il romantico appuntamento, tra Marco e Gemma non sono mancati i momenti di tenerezza e di passione. Marco Firpo, infatti, ha più volte baciato Gemma a cui ha regalato anche un bacio molto passionale. Gemma, così, è tornata a sognare ma Marco le ha inferto un duro colpo. Il cavaliere, infatti, pur confermando i baci e i momenti di tenerezza con Gemma, ha spiegato che i baci sono dei semplici segni d’affetto e di non avere alcuna intenzione di tornare a frequentare la dama. Marco Firpo, infatti, memore di quanto accaduto tra loro, teme di essere nuovamente deluso dalla dama e dal suo atteggiamento. Il cavaliere dai lunghi capelli biondi ha così chiuso la porta al ritorno di fiamma con Gemma che ha ricevuto l’ennesima delusione. La Galgani riuscirà a rialzare la testa o stavolta alzerà bandiera bianca?

