Un passo dal cielo 4 / Pagelle, top e flop ultima puntata: la poesia di paesaggi e musiche

Un passo dal cielo, cast (lapresse)

UN PASSO DAL CIELO, I TOP DELL'ULTIMA PUNTATA DELLA QUARTA STAGIONE: Ultima puntata della quarta stagione di Un Passo dal Cielo, la fiction di Rai 1 andata in onda per l'ultimo martedì. Tra i top della puntata, tra i momenti migliori dell'episodio, quello connotato dalla poesia, dalla delicatezza e dall'armonia delle musiche. In un momento molto delicato infatti come il litigio tra Emma e Francesco dopo l'interrogatorio che ha visto protagonista anche Albert, Francesco, triste, deluso e arrabbiato per non aver ricevuto risposte da Emma, cominci a guardare il vuoto, pensieroso, con l'emozionate sottofondo di "Night Turns Day" di Andrea Guerra. Tra gli altri top della puntata che non deludono mai sicuramente i paesaggi: questo episodio ci ha regalato meravigliosi scorci di cielo, nella giornata mondiale della poesia, insieme a montagne e laghi, erba verde e fiori particolarmente originali, sfumature accese di colore e animali ad arricchire lo scenario.

UN PASSO DAL CIELO, I FLOP DELL'ULTIMA PUNTATA DELLA QUARTA STAGIONE: Già considerare il fatto che si tratti dell'ultima puntata della quarta stagione di Un Passo dal Cielo è un flop annunciato, un momento delicato, sempre difficile per gli appassionati e i seguaci di una serie televisiva. Staccarsi da un ritmo, da una storia e un'abitudine routinaria non è affatto semplice e oggi tutti i fan della fiction devono salutarla per poi rivederla, se si, chissà quando e dove, con una quinta stagione. Tra i flop di questa puntata, però, anche un'altra cosa: un insegnamento non bellissimo, per nulla, arrivato nel momento in cui Eva, pur di non lasciare Vincenzo, rinuncia all'offerta di lavoro in America. Ecco, l'amore non dovrebbe essere rinuncia, ma comprensione, aiuto e sostegno. Non si deve rinunciare ai propri sogni, obiettivi e passioni per amore, perché se è davvero vero amore lo si capirà, si accetteranno anche cose difficili da vivere. Insomma, l'amore non è egoismo. (Fabiola Granier)

© Riproduzione Riservata.