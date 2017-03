Una vita/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Teresa e Mauro di nuovo vicini, si lasceranno andare?

una vita, anticipazioni

Una vita, anticipazioni puntata 22 marzo: Una Vita torna anche oggi e lo fa proprio ripartendo da dove siamo rimasti ieri, ovvero dall'avvicinamento di Teresa e Mauro. L'ex detective spiega alla maestrina che la donna che è nella sua vita è davvero importante ma solo perchè è lui l'unica persona che ha al mondo. Questo impietosisce Teresa che chiede allora chi è che lui desidera avere accanto. La risposta è palese tanto che Mauro si avvicina pericolosamente trattenendo a stento quello che prova per lei. I due hanno comunque un chiarimento e nella puntata di oggi decideranno di lasciare ancora una porta aperta e di non chiudere il loro rapporto e anche Felipe consiglia all'amico di lasciare Humildad prima che sia troppo tardi per tutti. Mauro lo farà davvero? Intanto, la mestrina diventa la tutrice di Tano ma l'avvocato le tiene di tenere il segreto sul loro accordo anche agli occhi di Celia, la moglie. Le bugie lo renderanno di nuovo schiavo?

Una vita, anticipazioni puntate spagnole: Intanto, in Spagna, la soap continua a mietere successi anche a livello di ascolti. Ogni giorno Una vita porta a cosa ottimi risultati e anche in questi giorni sarà lo stesso visto che Teresa e Cayetana sembrano ancora legati da un doppio filo. Secondo le ultime anticipazioni spagnole sembra proprio che Fernando, stanco dei rifiuti di Teresa, possa consolarsi proprio con Cayetana. Proprio in queste puntate in onda in Spagna e in onda in Italia tra qualche mese, la new entry arriverà a scambiarsi un passionale bacio con la dark lady della soap. Cosa succederà a quel punto? I due saranno nuovamente legati e faranno soffrire Teresa ancora una volta? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni.

© Riproduzione Riservata.