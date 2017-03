Uomini e Donne Oggi / Anticipazioni: quale Trono va in onda? Trono Over, due di picche per Gemma! (22 marzo)

gemma galgani

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Gemma vuole di nuovo Marco, Tina Cipollari furiosa! (22 marzo 2017) - Una nuova puntata di Uomini e Donne sta per andare in onda e oggi dame e cavalieri tornano protagonisti. Come di consueto si inizia da Gemma Galgani che, dopo la scorsa puntata, si sfoga con la redazione e parla di Marco e del loro riavvicinamento che la rendono molto felice e che spera possa diventare qualcosa di più. Tina sbotta e commenta che "pensa solo a quello", mentre continua il video nel quale Gemma risponde anche a Giorgio - che le ha dato dell'ipocrita - poi a Michele che non era così interessato a lei come diceva. Eccola allora entrare in studio in abito rosso, poi inizia lo scontro con Tina che la accusa di volare da un uomo all'altro. Lei però conferma che anche grazie alla puntata Speciale ha capito di apprezzare ancora alcune cose di lui, poi ecco la sorpresa: Maria De Filippi manda in onda il video della consegna del Tapiro di Gemma a Tina che, alla sua vista, scappa.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: secondo "due di picche" di Marco a Gemma (22 marzo 2017) - Si torna a Gemma che ritiene che Marco nella sua scelta sia stato condizionato dalle parole di Tina e Giorgio. Conferma però che le invia spesso messaggi nei quali dichiara di pensarla sempre. Ecco allora entrare in studio anche Marco Firpo che rinnova il suo invito a Gemma per trascorrere insieme la Pasqua, conferma di pensarla sempre e di voler trascorrere del tempo con lei ma, chiarisce, solo in modo amichevole. Per Gianni si tratta di un secondo “due di picche” ricevuto dalla Galgani, intanto Maria vuole sapere se d’ora in poi anche lei avrà sentimenti solo amichevoli verso Marco, Gemma però non conferma mentre Tina dice di essere convinta che non accetterà l'invito di Marco a queste... condizioni, così si stempera con un ballo. Grazie allo Speciale andato in onda sabato, Valentina e Sossio si sono conosciuti meglio e oggi lui le porta delle rose e svela che al di là del “caratteraccio” è dolcissima e oggi le chiede seriamente di poterla conoscere meglio.

