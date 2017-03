Valentina Vignali vs Soleil Sorgè / La campionessa attacca, la corteggiatrice di Uomini e donne risponde

Uomini e Donne

VALENTINA VIGNALI VS SOLEIL SORGE, UOMINI E DONNE: LA CAMPIONESSA ATTACCA, LA CORTEGGIATRICE RISPONDE - Soleil Sorgè, protagonista di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini, ha di recente scatenato una marea di polemiche a causa della sua vicinanza a Marco Cartasegna, il nuovo tronista che ha sin da subito evidenziato un certo interesse nei suoi confronti. Questo nuovo triangolo, che continua ad appassionare il pubblico del trono classico di Uomini e Donne, ha però scatenato le ire di Valentina Vignali, che in una diretta sui social ha criticato l'atteggiamento della bionda corteggiatrice e la sua indecisione alla corte dei due tronisti. "Ma guardate una persona che si lascia trasportare, che al primo sorrisino cede, non si decide mai, sta un po' di qua e un po' di là, non si chiama indecisa solitamente, si chiama in un altro modo", ha detto la giocatrice di basketball, che senza mezzi termini ha inoltre affermato che Soleil Sorgè, dal suo punto di vista, appare poco interessata a Luca Onestini. La corteggiatrice, raggiunta dalle critiche della giocatrice, ha scelto di replicare con un commento al vetriolo rilasciato nelle ultime ore in una diretta sui social: "Volevo mandare un saluto speciale a una giocatrice di basket di serie C che non perde mai una puntata di Uomini e Donne per sostenermi dall'inizio alla fine, grazie ma soprattutto magari prova a concentrarti un po' di più sul basketball, magari riesci ad arrivare in serie A". Come andrà a finire questo match? Per il momento è Soleil Sorgè ad aver messo a segno un "tiro da tre".

