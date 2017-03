iZOMBIE 2 / Anticipazioni puntata 22 marzo 2017: Major sta per trasformarsi!

iZOMBIE 2, in prima Tv assoluta su Premium Action

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 22 marzo 2017, andrà in onda un nuovo episodio di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 18°, dal titolo "Sfinito". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Major (Robert Buckley) si risveglia in casa e Ravi (Rahul Kohli) gli rivela di averlo dovuto sedare, ma si offre di aiutarlo a trovare un cervello. L'amico gli rivela inoltre di non aver ucciso gli zombie, ma di averli addormentati per impedire che la Max Rager elimini le prove che la incriminano. Dopo averlo convinto della bontà delle sue azioni, Major scopre dallo scienziato quali sono gli effetti collaterali che ha manifestato Blaine (David Anders). Più tardi, Liv (Rose McIver) e Clive (Malcolm Goodwin) indagano sul ritrovamento del corpo della giovane Bailey Barker (Hayley Marie Norman) all'interno di una piscina. Alcuni testimoni affermano che avesse conquistato le antipatie di molti, a causa della sua ossessione per il successo. Liv rivela in seguito a Ravi di essere preoccupata per l'assenza di Drake (Greg Finley) e dopo aver mangiato il cervello della vittima, è pronta per concorrere alle elezioni presidenziali. Il primo sospettato è Brody Johnson (Justin Prentice), uno dei candidati, perché ha ricevuto delle minacce da parte della vittima: aveva scoperto che aveva truffato ad un esame. Nel frattempo, Rita (Leanne Lapp) è ancora arrabbiata con il padre perché l'ha rinchiusa nella camera di contenimento, ma Vaughn (Steven Weber) cercherà una soluzione subito dopo il lancio della nuova bevanda. In seguito, grazie ad un testimone, scoprono che Benedetto (Enrico Colantoni) aveva contattato la vittima perché gli facesse da informatore. Alcuni, invece, rivelano ore dopo che il detective li teneva in pugno grazie ad una serie di minacce. Liv sembra l'unica a non accorgersi della malafede del poliziotto, convinta che parlare di alcuni dettagli potrebbe compromettere l'operazione segreta di Benedetto. Intanto, Dale (Jessica Harmon) propone in modo velato a Clive di fare domanda per entrare all'FBI, ma vengono interrotti dall'arrivo di Blaine. I due poliziotti non credono che sia sincero, ma che stia fingendo per non collaborare. Clive mette inoltre in guardia Ravi riguardo alla pericolosità di Blaine, mentre Major contesta in seguito di dover perdere la seconda parte della cura. Visto che devono capire con certezza se Blaine sta fingendo, Major propone all'amico di zombieficare Vaughn per fare i dovuti test. In base ad una visione, Liv capisce però che deve dire tutto a Clive su Benedetto, ma il loro sospettato viene ucciso da Candyman (Andre Tricoteux). Più tardi, una donna si presenta alla Centrale e rivela a Dale e Clive di aver riconosciuto in Major il Chaos Killer.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 MARZO 2017, EPISODIO 18 "SFINITO" - Quando Major viene arrestato come Chaos Killer, Ravi viene preso come suo complice e sospeso dal suo lavoro. Vaughn assume un avvocato, Brand Pietra, perché possa difendere Major ed una volta libero, Ravi riferisce a Liv e Peyton quale ricatto abbia dovuto subire l'amico per uccidere gli zombie. Intanto, Vivian Stoll si impegna ad acquistare la Max Rager e Vaughn incarica di eliminare Major e Liv perché non vuole che gli causino dei problemi. Dale e Clive fanno un tentativo per collegare Major ad altri crimini quando un altro testimone si fa avanti per rivelare che ha venduto proprio a lui alcune armi. Blainve invece, ancora nel pieno dell'amnesia, cerca di aiutare Liv, mentre Clive arresta di nuovo Major. Il tentativo della zombie di impedire che il fidanzato si trasformi finisce miseramente nel vuoto. Senza nessuna altra scelta, Live è costretta a rivela a Clive la verità riguado alla posizione di Major e lo supplica di rilasciarlo prima che sia tropo tardi.

© Riproduzione Riservata.