ALEX BRITTI/Prima la cucina e poi un nuovo album (Celebrity Masterchef, oggi 23 marzo)

ALEX BRITTI CONTRO LA CUCINA TROPPO CEREBRALE (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Alex Britti si mette in gioco nella prima edizione del talent show culinario più famoso della televisione. Infatti, il cantante partecipa a Celebrity Masterchef e farà di tutto pur di vincere lo show. Alex Britti ha detto di essere nato in una famiglia di mangioni, suo padre è un macellaio e lui ha imparato a cucinare da sua madre. "Mi piace molto organizzare cene, preparare bene le cose, sistemare bene la tovaglia, le candele." ha affermato il cantante. Ha scelto di partecipare a Masterchef perché ha sempre amato il programma anche se ammette che in cucina ha iniziato a sperimentare solo in un secondo momento, visto che prima non preparava nulla con ingredienti fuori dal raccordo anulare. Ha confessato di credere nel fatto che la cucina non debba essere cerebrale ma nascere dalla pancia, dal palato.

ALEX BRITTI, LA SCHEDA DEL CONCORRENTE (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Alex Britti inizia a suonare la chitarra a 8 anni e a 18 fonda il suo primo gruppo di genere blues. Nel 1996 inaugura il contratto discografico con la Universal pubblicando Quello che voglio. Nel 1998 ottiene grande succso con Solo una volta (o tutta la vita) e vince Sanremo Nuove proposte con Oggi sono io. Nel 2003 torna a Sanremo con 7000 caffè, classificandosi secondo. Dopo una lunga pausa, torna nel 2011 pubblicando il singolo Immaturi inserito nella colonna sonora dell'omonimo film di Paolo Genovese. In seguito, ha collaborazioni importanti con artisti come Bianca Atzei e Pierdavide Carone. A fine marzo uscirà il singolo Speciale che anticipaa l'uscita prevista per il mese di aprile del nuovo album In Nome dell'Amore-Volume 2 e a maggio partirà un tour.

