AMICI 16 / Serale 2017: la vincente strategia di Mike Bird (Oggi, 23 marzo)

Amici 2017

AMICI 16, ANTICIPAZIONI E NEWS: LE STRATEGIE DELLA SQUADRA BIANCA - Le porte del serale di Amici 2017 stanno per spalancarsi. A partire dal prossimo 25 marzo, la rete ammiraglia di Casa Mediaset ospiterà il prime time della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. La prima puntata di debutto è già stata registrata lo scorso venerdì e, come ben sapete, anche le anticipazioni si sono prontamente diffuse in rete: quali sono gli ultimi sviluppi della scuola più talentuosa della televisione italiana? Nel corso dei daytime andati in onda in questi giorni, abbiamo visto sviluppare la strategia della Squadra Bianca di Morgan, Alessandra Celentano e Boosta. Gli allievi (Thomas, Lo Strego, Shady, Mike, Sebastian e Oliviero) bianchi stanno studiando da molto vicino il "nemico" per sfruttare a loro favore ogni debolezza della squadra avversaria. Ogni puntata in prime time infatti, verrà confrontarsi la Squadra Bianca contro la Squadra Blu di Elisa, Rudy Zerbi e Veronica Peparini e, i due talenti che si scontreranno nella sfida finale, verranno messi in competizione tramite la propria disciplina di appartenenza. Alla fine di ogni manche, la squadra perdente verrà messa in discussione così come un suo componente che finirà a rischio eliminazione. Nel corso degli appuntamenti pomeridiani quindi, la squadra bianca, nel corso degli ultimi daytime, sta preparando delle strategie di "attacco" per evitare di finire a rischio eliminazione. Tramite chiacchiere e confronti, gli allievi hanno delineato i contorni del componente più debole della squadra avversaria. Secondo il cantante Mike Bird, il più debole della Squadra Blu è Michele Perniola. Shady invece, ha palesato i forti miglioramenti del cantante tanto da avere conquistato anche la maglia ufficiale del serale 2017. La cantante della squadra bianca di contro, punta all'eliminazione di Cosimo, il ballerino di latino americano voluto nel serale direttamente da Giuliano Peparini. Mike Bird e Shady però, concordano su un aspetto: Federica Carta e Riccardo Marcuzzo arriveranno alla semifinale. Questa considerazione quindi, spinge i due giovani a non puntare sulla loro eliminazione: la strategia di Mike sarà vincente? A quanto pare...

© Riproduzione Riservata.