ANTONIO CAPITANI/ Cucinare vuol dire amarsi (Celebrity Mastechef oggi, 23 marzo)

ANTONIO CAPITANI, "CUCINARE VUOL DIRE AMARSI" (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Antonio Capitani ha rilasciato la classica intervista poco prima di iniziare la sua avventura a Celebrity Masterchef, la versione vip del programma culinario più famoso del piccolo schermo. Si è detto molto felice di questa sua esperienza e ha parlato di come il suo amore per la cucina non abbia una data. Ha confessato di come pensa di aver ereditato tutto questo amore grazie al padre, che dopo una giornata di lavoro in nave cucinava per tutto l'equipaggio. "Cucinare per me è come fare l'amore, vuol dire anche dimostrarsi il proprio amore". Infatti, Capitani ha detto di essere tra le persone che non cucinano solo per gli altri ma anche per se stessi. Gli piace sperimentare in cucina sopratutto con i primi piatti, le lasagne. Non ama friggere e nemmeno la commistione tra dolce e salato. Vuole misurare se stesso con questa nuova sfida e spera di vincere.

ANTONIO CAPITANI, CHI E' IL CONCORRENTE DEL TALENT (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Antonio Capitani fa l'astrologo ed è anche autore di diversi libri sull'argomento. Ha affermato di essere Cancro ascendente Capricorno e di incarne i peggior pregi e i migliori difetti. I suoi oroscopi sono letti ogni giorni su Vanity Fair e La Gazzetta dello Sport. Nel 2013 ha anche condotto Astrolove su RealTime, dove ha ospitato molti personaggi dello showbiz come Chef Rubio, Carla Gozzi ed Enzo Miccio. Ha affermato di aver convinto i giudici di Masterchef a prenderlo nel programma cucinando per loro uno dei piatti tipici della tradizione toscana e cioè l'acqua cotta.

