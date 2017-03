AVANTI UN ALTRO/ Melania vince 29mila euro. Chi giocherà oggi, 23 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

Paolo Bonolis ad Avanti un Altro

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, giovedì 23 marzo 2017) - Torna questa sera, giovedì 23 marzo, il programma d'intrattenimento Avanti un Altro, condotto dal simpaticissimo Paolo Bonolis e dalla sua spalla Luca Laurenti, che regalano come sempre qualche minuto di risate ai telespettatori di Canale 5. In attesa di scoprire chi giocherà, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Dopo la presentazione del Salottino è entrato in gioco Giulio, il primo concorrente di giornata. Il ragazzo ha racimolato prima 20mila euro, poi 10mila, salendo a 30mila e decidendo di proseguire per cercare d'incrementare il proprio montepremi. Il ragazzo però ha sbagliato le domande, e ha dovuto lasciare il posto ad Antonella, che non è riuscita a rispondere correttamente a dei quesiti su Nerone e ha abbandonato lo studio. Il concorrente successivo è stato Mauro, che ha pescato la Bona Sorte dal pidigozzaro. Il ragazzo non ha risposto alla domanda, ma non è stato eliminato. Subito dopo ha dovuto scegliere un personaggio dal Salottino, optando per la bellissima Miss Claudia. Mauro ha sbagliato nuovamente ed è stato eliminato dal gioco.

La successiva concorrente è stata la simpatica Melania da Napoli, che ha risposto bene a tre quesiti e ha potuto pescare un pidigozzo da 20mila euro. La concorrente ha scelto di proseguire nel proprio percorso, ma ha sbagliato la domanda e ha dovuto rinunciare alla possibilità di laurearsi campionessa. A prendere il suo posto è stato Francesco, concorrente che Paolo Bonolis ha soprannominato Don Lurio. Il concorrente ha risposto correttamente alle domande che gli sono state poste, ma non ha pescato soldi, bensì la Bona Sorte. Ha sbagliato la domanda e questo ha fatto sì che rientrassero tutti coloro che avevano partecipato, visto che nessuno si era laureato campione. I concorrenti hanno pescato un pidigozzo a testa, e quello più altro avrebbe decretato il campione. Giulio ha pescato 25mila, Mauro La Pariglia, Antonella e Melania 40mila euro, Francesco 15mila. Melania e Antonella hanno fatto un turno di spareggio, e la prima ha vinto pescando il pidigozzo da 75mila euro, a fronte del pidigozzo da 25mila euro dall'altra concorrente. Dunque Melania ha potuto prendere parte al gioco finale, con la possibilità di vincere 175mila euro.

Paolo Bonolis ha ricordato l'obiettivo del gioco, ovvero rispondere in maniera contraria a 21 domande consecutive in 150 secondi. Scaduto questo tempo la concorrente avrebbe avuto altri 100 secondi, ma ad ogni secondo passato avrebbe perso mille euro. La concorrente si è dimostrata molto brava, e ha risposto in maniera corretta a dodici domande, ma nel turno successivo si è inceppata. Bonolis le ha fatto i complimenti per il percorso che aveva fatto fin lì. Alla penultima Melania ha sbagliato, con il cronometro che recitava 75 secondi e successivamente ha sbagliato l'ultima domanda. Ha deciso di congelare il montepremi di 29mila euro. Potendo rispondere a tutte le domande a cronometro fermo. La donna ha mantenuto una calma olimpica, ed è riuscita a rispondere correttamente a tutte le 21 domande, portandosi a casa il montepremi di 29mila euro, una cifra di tutto rispetto. Bonolis ha ricordato di non perdere la puntata di questa sera di Avanti un Altro, sempre sulle frequenze di Canale 5 alle ore 18.45 circa.

