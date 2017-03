Al Bano malore, ricoverato/ Video, come sta? Non vede l'ora di tornare a cantare (ultime notizie)

Al Bano Carrisi, come sta? (Foto: LaPresse)

AL BANO MALORE, RICOVERATO: COME STA? NON VEDE L'ORA DI TORNARE A CANTARE (ULTIME NOTIZIE) - Sta meglio Al Bano Carrisi dopo il malore accusato lunedì e per il quale è stato ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il leone di Cellino San Marco ha fatto spaventare i suoi fan, ma qualche timore l'ha avuto lui in primis: «Questa volta ho avuto davvero paura», ha dichiarato il cantante pugliese al settimanale Oggi. Mentre era in viaggio per tornare in Puglia ha avuto un malore aggravato dalla difficoltà di muovere la bocca: la compagna Loredana Lecciso gli ha consigliato di fermarsi a Bari, dove è stato raggiunto dal medico curante, il quale ha poi disposto il ricovero a Lecce. L'ischemia lo ha colpito la sera di domenica scorsa, poche ore dopo l'intervista dell'ex moglie Romina Power a L'Arena di Massimo Giletti. In quell'occasione Romina aveva parlato del bacio che l'ex marito si era rifiutato di darle durante la trasmissione "Standing Ovation" e lo aveva fatto con ironia: quella dello scambio successivo e di nascosto del bacio era solo una battuta scherzosa.

Poche ore dopo, appunto, l'ischemia: ora Al Bano è circondato dall'affetto dei suoi figli. In questo momento delicato ha bisogno di calma per rimettersi in sesto, ma il cantante pugliese non vede l'ora di tornare a lavorare. Romina Power, però, nel frattempo ha colto l'occasione per colpire coloro che attraverso il malore dell'ex marito vorrebbero farsi pubblicità in televisione: «Sciacalli», li ha definiti. Per il momento i figli di Al Bano tacciono: la loro priorità è che il padre recuperi il suo stato di salute. E, infatti, Cristel - come riportato da Oggi - avrebbe convinto Al Bano a prendersi del tempo per riposare: «Papà, il Cremlino sarà sempre lì, noi qui abbiamo bisogno di te», gli ha detto quando ha espresso il desiderio di tornare a cantare e di rispettare gli impegni già fissati.

ALBANO RICOVERATO DOPO MALORE, COME STA? L’INVIATA RAI LAMENTA LA CATTIVERIA SOCIAL - Al Bano è ricoverato in ospedale e purtroppo il web non emana solo grande affetto e auguri di pronta guarigione al cantante: poche ore fa Barbara Di Palma, inviata Rai per la Vita in Diretta, ha scritto un post su Instagram in cui ha commentato gli ultimi “sproloqui” social dopo il malore del cantante di Cellino San Marco. In questi giorni la ex vice Miss Italia è inviata presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce per seguire da vicino le evoluzioni e le condizioni di salute di Al Bano: «Stavo leggendo i commenti che le persone hanno lasciato sulla pagina facebook della Vita in diretta riguardo agli aggiornamenti sulla salute di Albano», scrive la Di Palma. «Sono schioccata dalla cattiveria della gente, dal loro modo di leggere le parole e le notizie in modo così distorto. È veramente molto molto triste», ha chiosato l’inviata dopo i tantissimi commenti di affetto e purtroppo gli altrettanti commenti maligni, importuni e offensivi. La stessa inviata giusto due giorni fa si era commossa in diretta sul programma di Rai 1 quando aveva raccontato dell’invito di Al Bano a salutarla personalmente in camera d’ospedale. «Ha saputo che ero qui fuori e ha deciso di invitarmi a salire in camera per un saluto. Io mi sono davvero emozionata moltissimo perchè come sapete, io gli voglio bene. Dopo questo nuovo ricovero ho avuto davvero paura, come tutti, che potesse succedere qualcosa di grave», ha detto in diretta a Marco Liorni e Cristina Parodi.

