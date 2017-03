Alessia Marcuzzi/ In crisi: l'Isola dei Famosi chiude i battenti? Intanto Simona Ventura...

isola dei famosi alessia marcuzzi

L'Isola dei Famosi chiude? Brutte notizie per Alessia Marcuzzi pronta a lasciare il posto a Simona Ventura - Brutte notizie per Alessia Marcuzzi! Ormai manca poco alla finale dell'Isola dei Famosi che, eccezionalmente, avrà una puntata in più che si terrà il 12 aprile; l'indiscrezione che però inizia a circolare sul web è che potrebbe essere l'ultima edizione dello show isolano di Canale 5 e, di conseguenza, anche l'ultima per la Marcuzzi. Se la notizia venisse confermata si tratterebbe davvero di un duro colpo per la conduttrice, visto che anche la conduzione del Grande Fratello è sfumata. Intanto pronta a fare il suo ritorno su Canale 5 c'è l'amata Simona Ventura che sta lavorando alla seconda stagione di Selfie - Le cose cambiano. Lo show con mentori e giudici pronti a migliorare l'aspetto e la vita di coloro che chiedono aiuto tramite un breve video messaggio pare avrà inizio proprio dopo la fine dell'Isola dei Famosi. La Ventura ha in serbo per il pubblico molte novità rispetto alla scorsa edizione: in primis potrebbe esserci l'arrivo di Belen Rodriguez come inviata (in modo da evitare l'incontro imbarazzante in studio con l'ex marito Stefano De Martino), anche Iva Zanicchi potrebbe conquistare una poltrona nello studio di Selfie. Si prevedono quindi molti cambiamenti e miglioramenti nello show della Ventura che, nella sua prima edizione, ha riscosso un grande successo.

