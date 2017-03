Beautiful / Anticipazioni americana 24 marzo: Brooke ancora delusa?

Beautiful

Beautiful, anticipazioni puntata americana 24 marzo: Brooke non sospetta ma... - Nella puntata di Beautiful del venerdì, ci sarà ampio spazio per i festeggiamenti dopo le nozze di Steffy e Liam, in un party divertente e spensierato sulla spiaggia di Sidney. Mentre i Quidge avranno l'occasione per mettere le cose in chiaro decidendo di porre fine una volta per tutte al loro assurdo flirt, ci sarà qualcuno che ancora non aprirà gli occhi. Sebbene Katie abbia messo in guardia la sorella consigliandole di non fidarsi della gioielliera, la madre di Hope continuerà a festeggiare felice e spensierata, pensando che sarà lei la prossima a convolare a giuste nozze. L'idea sarà quella di dare vita ad una cerimonia segretissima alla sola presenza della testimone Katie e poi informando i figli di quanto accaduto. Ma con questi presupposti il lieto fine arriverà davvero? O tutto andrà a rotoli tra i Bridge, dopo che Brooke scoprirà la tresca clandestina del fidanzato?

Beautiful, anticipazioni puntata americane 24 marzo: la decisione dei Quidge - Si concluderà domani la settimana americana di Beautiful quasi completamente dedicata ai festeggiamenti per i trent'anni della soap. Archiviati i buoni sentimenti relativi ai ricordi di Eric e Brooke, i telespettatori saranno chiamati ad affrontare la dura realtà del patriarca Forrester. Sebbene abbia trascorso dei momenti romantici in compagnia di Quinn in Australia, Eric non sospetterà che la moglie e Ridge saranno ancora molto vicini, provando una pericolosa attrazione l'uno nei confronti dell'altra. Consapevoli di come il loro sia un amore proibito, figliastro e matrigna decideranno oggi di prendere una decisione definitiva riguardo il loro rapporto: tra loro non dovranno più esserci baci né tanto meno contatti fisici! Il loro flirt dovrà finire, per evitare di essere scoperto da Eric e Brooke con tutte le inevitabili conseguenze del caso. Le buone intenzioni non mancheranno, ma questi propositi saranno realizzabili?

Beautiful, anticipazioni puntata americana 24 marzo: nuovi guai per Sally? - Sally avrebbe dovuto pensarci a fondo prima di presentarsi, non invitata, in quel di Sidney? Il dubbio si farà concreto nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani negli Stati Uniti, nella quale la Spectra dovrà fare i conti con le sue azioni. Le anticipazioni restano particolarmente criptiche a tal proposito, ma alcune foto che circolano sul web oramai da diverse settimane mostrano l'ennesimo diverbio tra l'amica di Thomas e Steffy. In occasione della festa organizzata sulla spiaggia dopo il matrimonio degli Steam, la sposa e la sua rivale arriveranno nuovamente alle mani in una scena al limite della comicità. Entrambe finiranno in acqua, anche se la neo-signora Spencer avrà un prode cavaliere pronto a soccorrerla. Avete già capito di chi stiamo parlando? Sembra inoltre che anche il rapporto della Spectra con Thomas potrebbe subire delle conseguenze, a causa di un comportamento non certo ineccepibile della nuova arrivata.

© Riproduzione Riservata.