BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: la soap festeggia oggi trent'anni di grandi successi

Beautiful

Beautiful, anticipazioni puntate americane: i trent'anni della soap! - Era il 23 marzo 1987 quando Brooke è arrivata a villa Forrester per occuparsi del catering di una festa organizzata da Stephanie. Cominciava così la prima puntata di Beautiful, la soap che oggi compie trent'anni ma che continua ad essere amata come al suo esordio. Da quel lontano giorno è passata molta acqua sotto i ponti e molti personaggi sono usciti di scena, lasciando ai fans un vuoto incolmabile. I più rimpianti sono Susan Flannery e la sua Stephanie che a distanza di anni dalla morte, continua ad essere al centro dei pensieri dei suoi familiari. Ma come non ricordare Ronn Moss e il suo Ridge, ora sostituito da un Thorsten Kaye bravo, eppure non amato da tutti i fans. Proprio nel giorno del trentennale, i due unici attori presenti fin dal primo giorno racconteranno la loro storia, con i tanti ricordi e un amore mai svanito. Brooke e Eric ripenseranno al loro primo incontro e ad un passato nel quale si sono tanto amati. Dopo così tanto tempo, continuano ad essere loro la colonna portante della soap più seguita al mondo.

Beautiful, anticipazioni puntata 23 marzo - Nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio i Forrester prepareranno il contrattacco nei confronti di Quinn ed Eric. Brooke, infatti, ha accettato la proposta di matrimonio di Bill: il giorno in cui diventerà la signora Spencer, il marito le regalerà il suo 12,5% della Forrester Creations di cui lei poi potrà fare ciò che vorrà. Con questa consapevolezza, Ridge si confronterà con Thomas e Steffy, informandoli sulle ultime novità. Rivelerà loro che Brooke, non appena in possesso di tali azioni, le venderà all'ex marito che poi le utilizzerà per isolare Eric (e quindi anche Quinn) dal controllo della casa di moda. Ci sarà dunque la necessità di unire tutte le forze a partire dalle percentuali in possesso anche di Thomas e di Steffy. I due fratelli confermeranno il loro completo appoggio al padre, ansiosi di riprendere il controllo dell'azienda, sempre che tutto vada per il meglio...

