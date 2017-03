Belen Rodriguez (foto da Instagram)

BELEN RODRIGUEZ, LA SHOWGIRL IN QATAR: AL MARE CON SANTIAGO DIVERTE I FAN (OGGI, 23 MARZO 2017) - Belen Rodriguez gira il mondo in compagnia di Andrea Iannone: la showgirl argentina sta trascorrendo qualche giorno in Qatar, in attesa della prima gara del pilota che si disputerà domenica 26 marzo 2017. Insieme alla coppia c’è anche il piccolo Santiago, e i momenti da trascorrere insieme - lontano dal caos e dagli impegni di Milano - sono numerosi e dolcissimi: alcuni sono stati immortalati dall’argentina sulla sua pagina Instagram. L’altro giorno, per esempio, ha pubblicato una breve clip che la mostra in altalena con il figlio avuto insieme a Stefano De Martino, ma anche un altro video ha attirato l’attenzione dei followers. Belen Rodriguez tiene per mano Santi, che - vicino alla riva - guardo con un piglio di circospezione l’acqua del mare. Il commento divertito aggiunto dalla showgirl spiega tutto: Santiago vorrebbe fare il bagno, ma anche evitare di bagnarsi. “Consigli?” domanda agli utenti del web Belen Rodriguez, in modo ironico. Clicca qui per vedere il post di Belen Rodriguez direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.