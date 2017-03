Belen Rodriguez/ “Mio figlio meglio con me in giro per il mondo che a scuola”: la scelta su Santiago divide

belen rodriguez

Belen Rodriguez, la scelta su suo figlio Santiago fa discutere: "Meglio in giro per il mondo che a scuola" - La storia con Andrea Iannone sta portando Belen Rodriguez a visitare molti bellissimi posti in tutto il mondo. A seguire la mamma in questi viaggi c'è sempre il piccolo Santiago, che nonostante la giovanissima età ha già vissuto e visto tanti luoghi. E se la showgirl argentina ama condividere con i suoi tantissimi fan alcuni momenti della sua giornata, c'è chi ultimamente ha storto il naso proprio per le immagini del piccolo Santi. C'è chi infatti si chiede come mai il bambino non vada mai a scuola e sia anzi sempre con la mamma in giro per il mondo. La risposta di Belen non si è fatta attendere e sollevato un bel pò di critiche: “Meglio con la propria mamma in giro per il mondo che a scuola! Sai che bagaglio? - scrive la showgirl su Instagram, dove ancora aggiunge - A scuola ci deve andare tutta la vita… e poi non sono molto d’accordo con i programmi scolastici… troppo lavoro quando poi bisogna lavorare tutta la vita”.

Belen Rodriguez, la scelta su suo figlio Santiago spacca l'opinione dei fan a metà: la showgirl ha ragione? - Una risposta quella della Rodriguez che ha lasciato i fan senza parole, e che ha sicuramente portato a riflettere sulle scelte della showgirl, soprattutto su quelle che riguardano il piccolo Santiago. Belen non ha mai fatto mistero di essere una donna passionale, che ama tenere accanto a se le persone che ama, che si tratti del suo uomo o della sua famiglia. Anche per suo figlio la Rodriguez ha più volte dichiarato il desiderio di godere appieno della sua infanzia, portandolo con sè anche nei suoi viaggi lavorativi e non. Una scelta che divide senza dubbio l'opinione pubblica: qualcuno è sicuramente in accordo con le dichiarazioni di Belen e con la sua voglia di godere appieno di un'età di suo figlio che non tornerà; dall'altra c'è chi tuttavia potrebbe attaccare la showgirl ritenendola "egoista" e poco attenta all'istruzione di suo figlio.

