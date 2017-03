CELEBRITY MASTERCHEF/ Seconda puntata: diretta e eliminati, Iginio Massari ospite (oggi, 23 marzo)

Celebrity MasterChef

CELEBRITY MASTERCHEF, SECONDA PUNTATA: DIRETTA, CHI SARÀ IL PROSSIMO ELIMINATO? (OGGI, 23 MARZO 2017) - Nuova puntata di Celebrity MasterChef significa anche nuove eliminazioni: oggi, giovedì 23 marzo 2017, i vip della prima edizione - rimasti già solo in 9 - saranno pronti a schierarsi dietro i banconi della cucina più temuta del piccolo schermo. La prima a lasciare il cooking talent la settimana scorsa è stata l’attrice turca Serra Yilmaz, attrice celebre specialmente per i ruoli ricoperti nei film di Ferzan Ozpetek: il primo Pressure Test (che ha sostituito l’Invention Test) le è stato fatale, anche se non è stata l’unica vittima. A seguirla il giornalista Stefano Meloccaro, che gli appassionati di Edicola Fiore conosco bene, fregato - ahimè - da un litchi. Dopo la prova in esterna al Politecnico di Milano - durante la quale Joe Bastianich ha provato a mescolarsi agli studenti, con risultati non certo invidiabili ma divertentissimi - è toccato ad Enrica Guidi togliersi il tanto ambito grembiule. Da 12 a 9, sempre più agguerriti: a rigor di logica, più tardi a Celebrity MasterChef ritroveremo Roberto Capua (la prof, ha dimostrato di avere talento da vendere), Alex Britti, l’irresistibile Mara Maionchi, Marisa Passera, Elena Di Cioccio, Nesli, Maria Grazia Cucinotta, il nuotatore Filippo Magnini e l’astrologo Antonio Capitani. Chi saranno i nuovi eliminati?

CELEBRITY MASTERCHEF, SECONDA PUNTATA: DIRETTA, OSPITE IGINIO MASSARI (OGGI, 23 MARZO 2017) - Iginio Massari è forse l’ospite più temuto all’interno delle cucine di MasterChef: dove va il Re della pasticceria italiana e internazionale, vanno i dolci, e dove vanno i dolci, molto spesso gli aspiranti chef cadono con scivoloni davvero rovinosi. E sarà proprio Iginio Massari il super ospite del secondo appuntamento con Celebrity MasterChef: se durante la sesta edizione appena conclusa i concorrenti si sono dovuti misurare con la ricetta del profiteroles, più tardi i vip dovranno misurarsi con il difficilissimo Macaron. La curiosità, bisogna ammetterlo, è accesa anche per questo riguarda il suo ingresso in scena: di recente ne ha regalato uno davvero memorabile. Ma Iginio Massari tornerà ben presto sul piccolo schermo di Sky Uno, dal momento che lunedì 27 marzo 2017 partirà il format - prodotto da Level 33 e AB Normal - The Sweetman, dove pasticceri amatoriali avranno occasione di mettersi alla prova e realizzare una delle loro loro creazioni proprio sotto gli occhi attenti del pasticcere.

CELEBRITY MASTERCHEF, SECONDA PUNTATA: DIRETTA, LE PROVE DELLA SERATA (OGGI, 23 MARZO 2017) - Si torna in scena a Celebrity MasterChef: la seconda puntata partirà come una Mystery Box al sapore di ‘greatest hits’, visto che la tanto temuta scatola conterrà alcuni dei più particolari ingredienti che hanno fatto la storia delle sei edizioni del cooking talent. Si spazierà dai lupini di mare alle animelle di vitello, e ognuno dei concorrenti dovrà presentare un piatto che sia in grado di raccontare e descrivere la propria personalità. L’Invention Test decreterà il primo eliminato della serata: super ospite sarà lo chef stellato Daniel Facen, pronto a dispensare i suoi prezioso consigli che avranno come target tre ingredienti da molti considerati addirittura impossibili. È vero che dopo il (mitico) plancton di Michele Ghedini il pubblico è pronto ad aspettarsi di tutto: ma di che cosa si tratterà? La prova in esterna si svolgerà a Montalcino, nella Val d’orcio e a seguire il Pressure Test vedrà sulla scena Iginio Massari e il Macaron. Chi altri si dovrà togliere il grembiule alla fine della seconda puntata?

