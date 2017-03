CHLOE, TRA SEDUZIONE E INGANNO/ Su Rai Movie il film con Julianne Moore

Il film è in onda su Rai Movie in prima serata

CHLOE - TRA SEDUZIONE E INGANNO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 MARZO 2017: IL CAST - Chloe - Tra seduzione e inganno è il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 23 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere thriller realizzata nel 2009 affidata alla regia di Atom Egoyan con soggetto scritto da Philipp Blasbland con la collaborazione di Anne Fontaine, Jacques Fiesch e Francois Olivier Rousseau. Nel cast sono presenti Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Max Thierot e R. H. Thomson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHLOE - TRA SEDUZIONE E INGANNO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 MARZO 2017: LA TRAMA - La protagonista è una ginecologa di nome Catherine Stewart (Julianne Moore) che vive a Toronto insieme a suo marito David (Liam Neeson), noto e talentuoso professore di musica e il loro figlio Michael (Max Thieriot). Michael è nel pieno dell’adolescenza con tutti i problemi che questa età comporta, motivo per cui i dissapori e i contrasti con i suoi genitori sono forti ma ciò però non interferisce nella serenità di Catherine che sostiene di avere una vita perfetta e tranquilla. Nel giorno del compleanno del marito, Catherine gli organizza una festa a sorpresa essendo l’uomo lontano per lavoro, ma a causa di un disguido David perde l’aereo. I giorni seguenti la donna controllando il telefono del marito si accorge che vi è una foto in cui David è con una studentessa. Questo inizia l’inizio di un incubo per la dottoressa la quale è convinta che il marito la tradisca e così si convince di metterlo alla prova assoldando una giovane donna di nome Chloe (Amanda Seyfried) che lo seduca. Catherine pianifica ogni mossa di Chloe la quale ad un certo punto le confessa che il marito l’ha tradita andando a letto con lei. Tuttavia però man mano che passa il tempo cresce anche la complicità tra Chloe e Caherine che consumano un rapporto sessuale. David notando le assenze continue della moglie sospetta che lei abbia un amante, i due litigano quindi furiosamente. Ma quando Catherine si accorge che David non conosce Chloe e che tra di loro non c’è mai stato niente perché la donna si è innamorata di lei, si riappacifica con il marito. Tuttavia Chloe ama troppo Chaterine per lasciarla andare così per vendetta seduce anche Michael, ma quando la dottoressa arriva ne nasce una lite con termina con la morte di Chloe. Tempo dopo la famiglia si ritrova felice a festeggiare la festa di laurea di Michael con Catherine e David più innamorati che mai.

