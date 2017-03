Chi è Lucio Presta/ Il marito di Paola Perego, potentissimo agente (amico di Renzi)

Lucio Presta (da Facebook)

IL MARITO DI PAOLA PEREGO, CHI È LUCIO PRESTA: "SONO SCOMODO PERCHÉ AMICO DI RENZI" - C'è Lucio Presta dietro lo scandalo che ha colpito "Parliamone Sabato"? Il marito di Paola Perego potrebbe essere il vero obiettivo dell'uragano di indignazione per il famigerato elenco dei «motivi per fidanzarsi con una ragazza dell'Est». La brusca decisione di cancellare il programma potrebbe essere in realtà uno strumento per colpire il noto manager, secondo cui - come riportato da Libero Quotidiano - la Rai si è mossa contro di lui «perché amico di Renzi». È allora questa l'origine della bufera? Si tratta semplicemente di una decisione politica? Il sospetto è venuto alla stessa moglie di Lucio Presta, che si è sfogata alle Iene: Paola Perego ha, infatti, spiegato che forse lei è un capro espiatorio e che, dunque, colpendo lei la Rai abbia voluto in realtà colpire suo marito. «Forse ho un marito scomodo, forse è per questo che è accaduto questo», ha dichiarato l'ormai ex conduttrice di Parliamone Sabato.

IL MARITO DI PAOLA PEREGO, CHI È LUCIO PRESTA: I RETROSCENA SUL RAPPORTO CON LA RAI - Lucio Presta avverte la chiusura di Parliamone Sabato come un attacco frontale, anche per questo ha difeso Paola Perego, dunque non solo perché sua moglie. In passato la Rai ha chiuso un occhio per casi ben più gravi di un tema sessista, quindi la domanda sorge spontanea: è Lucio Presta il vero bersaglio di Viale Mazzini? L'agente si è prima sfogato su Twitter e poi sui giornali: se l'è presa con la politica, ma forse la verità è un'altra. Stando a quanto riportato da 361 magazine, per anni ha imposto i personaggi della sua agenzia, ma ora è più fragile: Roberto Benigni si è ritirato dalla tv, Paolo Bonolis è stato confermato a Mediaset e Antonella Clerici non riscuote più lo stesso successo di prima. Per questo quando avrebbe minacciato la Rai di portare via Amadeus, l'azienda risponde che non ne avrebbe sentito la mancanza. Gli ultimi avvenimenti lo porteranno alla pensione anticipata? Da mesi ha affidato al figlio Niccolò la gestione dei personaggi minori, ora potrebbe accelerare il ritiro.

IL MARITO DI PAOLA PEREGO, CHI È LUCIO PRESTA: LA CARRIERA - Ma chi è Lucio Presta? Il marito di Paola Perego è un manager e imprenditore, ma ha cominciato la sua carriera come ballerino. Ha fatto il suo debutto in televisione grazie a Flora Torrigiani: ha lavorato per cinque edizioni a Fantastico e per Renato Zero, poi ha smesso di lavorare come ballerino. Successivamente organizza una tournée per Heather Parisi e Franco Miseria. A Roma ha fondato un'agenzia di spettacolo, Arcobaleno Tre: Lucio Presta detiene il 30% del capitale sociale, mentre la moglie Paola Perego, che ha sposato il 25 settembre 2011 dopo dieci anni di fidanzamento, ha il 20%, la stessa percentuale di Dario Tiribello e Simona Ugolinelli; dei figli, invece, il 5%. Lucio Presta è un manager molto conosciuto perché è agente di molti big della tv italiana: da Paolo Bonolis ad Antonella Clerici, da Belen Rodriguez ad Amadeus, da Lorella Cuccarini ad Heather Parisi, passando per Roberto Benigni, Simona Ventura e Gianni Morandi.

