Cino Tortorella/ È morto il Mago Zurlì dello Zecchino d’Oro: 50edizioni in calzamaglia azzurra! (Video)

Cino Tortorella allo Zecchino d'Oro (LaPresse)

MORTO CINO TORTORELLA, IL MAGO ZURLÌ DELLO ZECCHINO D’ORO: 50 EDIZIONI IN CALZAMAGLIA AZZURRA - Se n’è andato a 90 anni Cino Tortorella, da tutti conosciuto come il Mago Zurlì dello Zecchino d’Oro. La gara canora per i bimbi che ha cresciuto più di una generazione se n’è andato così, in un 23 marzo qualunque a qualche mese dalla sua ultima apparizione in tv a Pomeriggio 5. Il Mago Zurlì ha fatto sognare piccini e grandi con quella sua buffa calzamaglia azzurra e vestito blu, mentre chiacchierava allegramente con Topo Gigio (qui sotto il video-cult) o mentre presentava i vari piccoli prodigi nelle canzoni divenute hit dell’infanzia di ognuno di noi. Sono 51 le edizioni dello Zecchino presentate dal buon Cino Tortorella, dalla primissima fino al 2008: nei panni del Mago Zurlì resse fino all’edizione del 1972, poi diventò semplicemente nonno Cino e presentava i giovanissimi prodigi della canzone per bimbi alle varie generazioni. Un uomo incredibile, un uomo da record, come dimostrato nel 2002: in occasione della 45esima edizione dello Zecchino d'Oro, il buon Zurlì è entrato nel Guinness dei primati per aver presentato lo stesso spettacolo più a lungo di chiunque altro al mondo. Ciao Cino, ci mancherai.

MORTO CINO TORTORELLA, IL MAGO ZURLÌ DELLO ZECCHINO D’ORO: QUANDO RACCONTÒ D AVER VISTO L’ALDILÀ - Una delle ultimissime apparizioni in tv di Cino Tortorella è stato a dicembre scorso nel programma di Barbara D’Urso Pomeriggio 5 in onda su canale 5: in una puntata tutta dedicata al mondo del misterico, al rapporto con l’aldilà e con gli angeli, il caro Mago Zurlì raccontò al pubblico della sua doppia esperienza nell’aldilà. Come? «Sono morto perché il mio cuore si è fermato - ha detto Cino Tortorella - La prima volta mi sono svegliato pieno di dolori e poi mi sono trovato in una clinica con attorno infermieri. Mia moglie fuori dalla porta ha sentito 'professore lo abbiamo perso'. E io mi sono trovato in una dimensione straordinaria senza sentire più dolore. Mi sono trovato in un abisso di chiarità e ho visto il volto di mia sorella e di Mariele Ventre (la direttrice del coro dell'Antoniano, ndr)», spiegava Cino Tortorella con il suo classico sorriso serafico e ben augurante. IN un modo anche molto particolare ha voluto dire a tutti come la vita dopo la morte non è una bufala ma esiste davvero: «Non sono molto religioso ma dico a tutti che la vita non sarà finita dopo. Oggi so che se questo Dio esiste mia mamma mi ci accompagnerà».

© Riproduzione Riservata.