Daniel Facen / Cucina molecolare per i vip in gara (Celebrity Masterchef, oggi 23 marzo)

Celebrity Masterchef

DANIEL FACEN, OSPITE DEL TALENT COOK SHOW DI SKY UNO (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Quella del 23 marzo è la seconda puntata di Celebrity Masterchef, spin off di Masterchef Italia con personaggi famosi come concorrenti e tra gli ospiti stasera ci sarà Daniel Facen. Nella puntata di debutto del nuovo show sono stati eliminati l'attrice Serra Yilmaz perché il suo piatto era troppo speziato e il giornalista dell'Edicola Fiore, Stefano Meloccaro che ha fatto cilecca con il risotto. Mentre nel secondo episodio a lasciare la cucina di Sky Uno è stata l'attrice Enrica Guidi che aveva vinto la Mystery Box, ma perso il Pressure Test contro Maria Grazia Cucinotta. L'appuntamento è su Sky Uno, giovedì 23 marzo, a partire dalle 21. Daniel Facen è il titolare del ristorante l'Anteprima: è uno chef stellato, specializzato in chimica alimentare e innovazione tra i fornelli. Lavora dal 2006 all'Anteprima, ristorante che nel 2009 gli ha fatto guadagnare la prestigiosa Stella Michelin. Daniel ha sempre dichiarato che la sua linea guida in cucina è l'innovazione: è un cuoco all'avanguardia per tempi e tecnica di cottura, ricerca del gusto, accostamento di sapori. Tra le sue sperimentazioni ricordiamo il sonicatore per estrarre le cellule dal cibo, la terra bollita e la famigerata glorificazione delle acque, ancora la salsa croccante, il carpaccio di gamberi e rape.

DANIEL FACEN, OSPITE DEL TALENT COOK SHOW DI SKY UNO (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - A Celebrity MasterChef arriva Daniel Facen, lo chef di Bergamo insegnerà ai cuochi-vip come preparare un primo piatto e un secondo a prova di commensali. Tutto pronto per la seconda puntata di Celebrity Masterchef, il talent di cucina dove a sfidarsi sono personaggi dello spettacolo italiano: ritroveremo i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich alle prese con le ricette dei vip. Ospite del primo episodio sarà Daniel Facen, brillante chef del ristorante A'Anteprima di Bergamo: il cuoco di successo darà consigli preziosi ai dilettanti famosi e giudicherà le loro abilità in cucina. L'altro ospite del programma sarà il maestro Iginio Massari che si aggirerà tra i fornelli di Celebrity Masterchef per correggere i vip alle prese con pasta, carne e dessert. L'esterna, stavolta, sarà ambientata a Montalcino, patria dei vini doc. Chi uscirà? Cosa preparerà Daniel Facen? Lo scopriremo giovedì 23 marzo a partire dalle 21.30 su Sky Uno. Daniel Facen è sempre alla ricerca di nuovi modi culinari per stupire i suoi commensali. Il suo motto è che non si scoprono gli oceani senza il coraggio di perdere di vista la spiaggia. Definisce il ristorante l'Anteprima come un tempio della ricerca scientifica, una cucina altamente tecnologica che somiglia ad un laboratorio del gusto nel quale tutti i sensi vengono esaltati, ricercati, sperimentati, portati anche all'eccesso. Della tradizione ai fornelli Daniel Facen fa salvo un solo aspetto: il rispetto delle materie prime che lo porta a selezionare rigorosamente gli ingredienti con i quali prepara i suoi celebri piatti. Tra le sue ricette più famose il bagno a ultrasioni ottenuto con la cucina molecolare, le lumache al parmigiano, il Plancton marino servito con ostriche su un letto di foglie di shiso e la porchetta al cioccolato.

© Riproduzione Riservata.