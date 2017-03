ELENA DI CIOCCIO/"Cucinare è come il mare" (Celebrity Masterchef, oggi 23 marzo)

Elena Di Cioccio

ELENA DI CIOCCIO, LA CUCINA E' UNA GIOIA DELLA VITA (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Elena Di Ciccio è decisa a sfidare gli altri concorrenti di Celebrity Masterchef. Sono settimane che l'ex Iena e conduttrice di programmi come La Mala Educaxxxion posta sui social network foto di come si sta preparando per questa nuova sfida. Nell'intervista rilasciata prima di partecipare al programma ha confessato di essere cresciuta con le nonne e questo l'ha spinta a interessarsi di cucina e di coltivazione. "Avevamo l'orto e si mangiava ciò che veniva raccolto" dice la donna, affermando di come nell'ultimo anno la sua alimentazione sia molto cambiata, avendo eliminato per questione etica la carne. Nella vita, per la Di Cioccio, ci sono poche gioie: una è fare l'amore, l'altra mangiare e cucinare. "Cucinare è come il mare, non comandi tu" continua la donna. Adora la cucina orientale anche se teme di trasformare i suoi piatti in "mappazzoni" che stanno lì come statue di creta.

ELENA DI CIOCCIO, LA SCHEDA (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Elena Di Cioccio è la storica inviata del programma di Italia 1 Le Iene. Ha frequentato una scuola di lingue e poi ha studiato recitazione al CTA di Milano, prendendo anche lezioni di canto dal maestro Max Elli. Ha preso parte al film Ci vorrebbe un miracolo e alla prima stagione di Squadra mobile. Recentemente è stata colpita da un lutto, la morte di sua madre. Questo l'ha portata a cambiare stile di vita per ritrovare l'equilibrio e l'armonia.

