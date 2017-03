Elisabetta Canalis è incinta?/ Secondo bebè in arrivo per la showgirl: spunta l'indiscrezione

elisabetta canalis

Elisabetta Canalis è incinta? L'ex velina di Striscia La Notizia sarebbe in attesa del secondo bebè! - Elisabetta Canalis sarebbe in dolce attesa. La bellissima ex velina di Striscia La Notizia, 38 anni, potrebbe essere in attesa del secondo bebè dal marito Bian Perri, 48 anni. Dopo l'arrivo della piccola Skyler Eva, che ora ha un anno e mezzo circa, Elisabetta e Brian pare siano pronti ad allargare la famiglia. L'indiscrezione viene lanciata dal settimanale Oggi, dove si legge: "Pelle liscia, forme più morbide: a Los Angeles si mormora che Elisabetta Canalis, 38, sia in attesa del suo secondo bebè. Sono solo voci?". La showgirl italiana, che vive da tempo a Los Angeles col marito ortopedico e la loro prima figlia, secondo le indiscrezioni è in dolce attesa e quindi in procinto di allargare la sua bellissima famiglia. Per ora non ci sono conferme dalla diretta interessata, che potrebbe anche smentire a breve la notizia. Tuttavia proprio qualche tempo fa la Canalis esprimeva con tali parole la felicità di essere mamma: "Mio marito è un bravissimo papà: la mia vita da moglie è bellissima, la temevo e invece sono felice. Noi due, insieme, siamo un team".

