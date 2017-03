FILIPPO MAGNINI/ Il nuotatore convince ai fornelli (Celebrity Masterchef, oggi 23 marzo)

Filippo Magnini a Celebrity MasterChef

FILIPPO MAGNINI, IL CIBO È LA SUA BENZINA (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Da sportivo a concorrente di Celebrity MasterChef. Stiamo parlando del nuotatore Filippo Magnini, che è tra i dodici (ormai scesi a nove) partecipanti al talent show culinario più famoso della tv. Filippo Magnini, nell'intervista rilasciata al canale ufficiale di Sky, ha ammesso di aver imparato a cucinare grazie alla sua famiglia, e che quando si è trasferito da solo a Torino ha dovuto adattarsi. Il cibo è anche la sua benzina: deve sempre trovare il giusto mix tra la curiosità culinaria e il suo dovere da nuotatore. Durate la prima puntata della settimana scorsa se l'è cavata piussto bene: ha superato con successo le prime prove, per approdare a Milano per la prova in esterna. Non è stato certo il più celebre sbucciatore di patate, ma Maria Grazia Cucinotta - a capo della prima brigata - lo ha scelto includendolo, dunque, nella squadra. Squadra che, sfrotunatamente, è stata sconfitta: al Pressure finale ha saputo stupire Bastianich, Cannavacciuolo e Barbieri con il suo uovo, e si è ripreso il tanto ambito posto in balconata, tenendo per giunta stretto il suo grembiule. Oggi, giovedì 23 marzo 2017, lo ritroveremo all'interno della cucina di Celebrity MasterChef: tornerà a conquistare?

FILIPPO MAGNINI, IL NUOTATORE AZZURRO (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Filippo Magnini ha iniziato la sua carriera come mistista e ranista nuotando per il Pesaro Nuoto, ottenendo buoni risultati a livello nazionle. Nel 2003 ha ottenuto la sua convocazione nella nazionale come staffettista nei Campionati mondiali di Barcellona. Nel 2005 e 2007 è stato campione nei 100 metri e ha anche vinto quindici ori europei. Nel 2008 prende parte all'Isola dei Famosi come inviato. Nel 2011 appare anche in alcune scene della fiction Come un delfino.

© Riproduzione Riservata.