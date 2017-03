FRANCESCO TOTTI/ Il capitano della Roma ospite nel salotto di Maurizio Costanzo (L'Intervista, 23 marzo 2017)

Francesco Totti a L'Intervista di Maurizio Costanzo

FRANCESCO TOTTI, IL CAPITANO DELLA ROMA OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE CINQUE: (L'INTERVISTA, 23 MARZO 2017) - Francesco Totti ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo, il campione della Roma racconta la sua vita privata e i suoi successi professionali. Appuntamento da non perdere il prossimo 23 marzo con la storia del calcio italiano: nel suo nuovo programma in seconda serata, Maurizio Costanzo ospita il capitano della Roma e marito di Ilary Blasi, a 40 anni suonati ancora una colonna portante della sua squadra e idolo dei tifosi. Secondo quanto anticipato in un video dallo stesso Costanzo, Totti parlerà a lungo della moglie e della famiglia e ricorderà anche i suoi più grandi successi sportivi, dallo scudetto con la magica alla vittoria del Mondiale in Germania. Sarà l'ultima puntata della stagione di quest'anno: accendete la tv giovedì 23 marzo a partire dalle 23:30 su Canale 5. All'Intervista Totti parlerà a 360 gradi della sua vita. Quanto allo sport, il Pupone ha detto di sperare che mister Spalletti resti alla Roma perché solo lui è il futuro di questa squadra. Il numero 10 giallorosso racconterà il suo gol preferito, quello che gli fece vincere lo scudetto con la maglia della sua squadra del cuore, anche se ormai ne ha segnati 307. Il rimpianto più grande da calciatore è di non aver vinto una Champions League, un obiettivo che forse Totti potrà centrare l'anno prossimo se continuerà a giocare a calcio. Nella vita privata il Capitano ha confessato di volere un quarto figlio: con Ilary ci stanno pensando e i tempi sembrano maturi per allargare la famiglia Totti.

FRANCESCO TOTTI, IL CAPITANO DELLA ROMA OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE CINQUE: (L'INTERVISTA, 23 MARZO 2017) - Francesco Totti sarà ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo su Canale Cinque. Questi è anche un personaggio televisivo: insieme ha Ilary ha doppiato alcuni episodi dei Simpson, ha recitato nel film L'allenatore nel pallone, sequel della mitica commedia di Lino Banfi e nella fiction di Canale 5, I Cesaroni. E' apparso in molti spot pubblicitari, in vari show televisivi: programmi come Record, La storia siamo noi hanno dedicato al numero dieci della magica Roma alcune puntate speciali. Francesco Totti è nato a Roma il 27 settembre 1976, ha 40 anni, gioca nella Roma dal 1989 e ha segnato oltre 250 gol in Serie A. Soprannominato Il Pupone o anche solo il Capitano, è il simbolo dei giallorossi da quasi 30 anni. E' un trequartista puro, ma nella carriera quasi trentennale Totti ha anche giocato come seconda punta: da qualche anno, poi, è passato a fare la prima punta. Molti allenatori lo hanno impiegato come finalizzatore, ma in realtà Francesco è di più: uomo spogliatoio, uomo-assist, creatore di gioco, è un centravanti di manovra e sfondamento, abile nei rigori e nelle punizioni. Celebre il suo cucchiaio, il penalty da lui inventato. Francesco Totti da ormai dodici anni è sposato con la presentatrice delle Iene, Ilary Blasi: la coppia si è unita in matrimonio il 19 giugno 2005, tutta l'Italia ha assistito emozionata e commossa a quell'evento. Dalla relazione sono nati tre figli: Cristian, Chanel e Isabel l'anno scorso. Ilary e Francesco sono un duo anche negli affari: insieme sono titolari di una linea di abbigliamento chiamata Never Without You, mai senza di te.

© Riproduzione Riservata.