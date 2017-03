Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?/ Eleonora Daniele al suo posto

Federica Sciarelli, lascia Chi l'ha visto?

"Chi l'ha visto?", Federica Sciarelli dice addio? Al suo posto pronta alla conduzione Eleonora Daniele - Federica Sciarelli sarebbe pronta a lasciare "Chi l'ha visto?": è questa l'indiscrezione delle ultime ore che parla di un futuro molto incerto per la conduttrice. La trasmissione trasmessa in prima serata su RaiTre potrebbe vedere un cambio importante alla sua guida, passando nella mani di Eleonora Daniele. A darcene ulteriore sospetto è il fatto che la Sciarelli abbia dichiarato in più di un'occasione di essere un pò stanca della conduzione di "Chi l'ha visto?" perchè pregna di dolore che da lei stessa veniva assorbito puntata dopo puntata. Sarebbe di certo un brutto colpo per tutti i telespettatori affezionati alla trasmissione di RaiTre che da molti anni va in onda e che vede proprio Federica Sciarelli come suo punto saldo; i telespettatori, nel caso la notizia fosse confermata, dovranno abituarsi ad una nuova conduzione, sicuramente altrettanto magistrale, con Eleonora Daniele. Non ci resta che attendere le notizie ufficiali sullo show.

